„Содра“ сообщила о графике перевода выплат и пенсий в феврале

Выплаты
Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 февраля и выплатят до конца месяца, с 14 февраля до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 февраля до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 12 февраля. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 февраля. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 февраля.
Пенсионные аннуитеты выплатят с 26 февраля, а досрочные пенсии по старости – с 20 февраля.
Календарь выплаты пенсий
Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в феврале порядок будет такой:
Вильнюсский округ, Йонавский, Йонишкский, Шяуляйский, Палангский, Мариямпольский, Паневежский, Биржайский, Алитусский, Друскининкайский, Акмянский, Юрбаркский, Аникщяйский, Игналинский, Висагинский район – 10 февраля,
Каунас, Клайпеда, Кайшядорский, Кедайняйский, Шакяйский, Вилкавишкский, Лаздийский, Пренайский, Варенский районы – 11 февраля,
Кельмеский, Пакруойский, Радвилишкский, Кретингский, Шилуский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Тельшяйский, Шилальский, Таурагский, Утенский, Молетский, Швенчёнский, Укмергский, Зарасайский районы – 12 февраля.
Ранее выплаты пенсий в Swedbank от регионов не зависели.
Вильнюсский, Шяуляйский, Алитусский регионы – 7 февраля,
Каунасский, Клайпедский, Тельшяйский, Утенский округ – 10 февраля,
Мариямпольский, Таурагский, Паневежский округ – 11 февраля.
Luminor (ранее DnB):
Вильнюсский, Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Шяуляйский округ – 7 февраля,
Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский округ – 10 февраля,
Утенский, Паневежский округ – 11 февраля.
SEB:
Вильнюсский, Клайпедский, Таурагский, Тельшяйский округ – 7 февраля,
Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский округ – 10 февраля.
Urbo bankas, Citadele, Luminor (ранее Nordea) и другие кредитные ведомства – 10 февраля.
Если пенсию вам платят в 13–21 числах месяца, в феврале порядок будет такой:
Вильнюсский округ – 14 февраля,
Алитусский, Каунасский, Мариямпольский округ – 17 февраля.
Клайпедский, Тельшяйский, Паневежский, Шяуляйский, Таурагский, Утенский округ – 18 февраля.