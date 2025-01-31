2025.01.31 11:11

„Содра“ сообщила о графике перевода выплат и пенсий в феврале

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
„Sodra“ skelbia, kada laukti išmokų 2025 metų vasarį
„Sodra“ skelbia, kada laukti išmokų 2025 metų vasarį
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Фонд социального страхования („Содра“) в пятницу информировала о графике перевода выплат и пенсий на февраль. На этот раз перемены ждут клиентов некоторых банков.

Выплаты

Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 февраля и выплатят до конца месяца, с 14 февраля до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 февраля до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.

Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.

Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.

Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 12 февраля. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 февраля. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 февраля.

Пенсионные аннуитеты выплатят с 26 февраля, а досрочные пенсии по старости – с 20 февраля.

Календарь выплаты пенсий

Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в феврале порядок будет такой:

Swedbank:

  • Вильнюсский округ, Йонавский, Йонишкский, Шяуляйский, Палангский, Мариямпольский, Паневежский, Биржайский, Алитусский, Друскининкайский, Акмянский, Юрбаркский, Аникщяйский, Игналинский, Висагинский район – 10 февраля,

  • Каунас, Клайпеда, Кайшядорский, Кедайняйский, Шакяйский, Вилкавишкский, Лаздийский, Пренайский, Варенский районы – 11 февраля,

  • Кельмеский, Пакруойский, Радвилишкский, Кретингский, Шилуский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Тельшяйский, Шилальский, Таурагский, Утенский, Молетский, Швенчёнский, Укмергский, Зарасайский районы – 12 февраля.

Ранее выплаты пенсий в Swedbank от регионов не зависели.

Šiaulių bankas:

  • Вильнюсский, Шяуляйский, Алитусский регионы – 7 февраля,

  • Каунасский, Клайпедский, Тельшяйский, Утенский округ – 10 февраля,

  • Мариямпольский, Таурагский, Паневежский округ – 11 февраля.

Luminor (ранее DnB):

  • Вильнюсский, Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Шяуляйский округ – 7 февраля,

  • Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский округ – 10 февраля,

  • Утенский, Паневежский округ – 11 февраля.

SEB:

  • Вильнюсский, Клайпедский, Таурагский, Тельшяйский округ – 7 февраля,

  • Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский округ – 10 февраля.

Urbo bankas, Citadele, Luminor (ранее Nordea) и другие кредитные ведомства – 10 февраля.

Если пенсию вам платят в 13–21 числах месяца, в феврале порядок будет такой:

  • Вильнюсский округ – 14 февраля,

  • Алитусский, Каунасский, Мариямпольский округ – 17 февраля.

  • Клайпедский, Тельшяйский, Паневежский, Шяуляйский, Таурагский, Утенский округ – 18 февраля.

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