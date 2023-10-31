"Содра" сообщает о выплате пособий и пенсий в ноябре

Выплата пособий

Выплаты пособия по уходу за ребенком 15 ноября, пособия по безработице — 20-го, а содержание детей — 24-го.

При этом для других пособий оставляются временные интервалы: по долговременной работе - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения; по болезни и материнству - в течение 17 дней с момента предоставления всех документов и данных; отцовству – в течение 5 дней с момента окончания отпуска отца по уходу за ребенком, сообщает Содра.

Выплаты пособий через кредитные учреждения должны поступить получателям 13 ноября, с доставкой на дом (Lietuvos paštas, "Bastaras", "Rausidas") - 10-26 ноября, а при получении на почте Литвы - также 10-26 дней.

Выплата пенсионных аннуитетов запланирована на 24 ноября.

Календарь выплаты пенсий

Пенсионерам следует рассчитывать на пенсию в зависимости от кредитной организации или способа доставки:

„Swedbank‟ – 10, 11, 12 ноября;