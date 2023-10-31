"Содра" сообщает о выплате пособий и пенсий в ноябре

Выплата пособий
Выплаты пособия по уходу за ребенком 15 ноября, пособия по безработице — 20-го, а содержание детей — 24-го.
При этом для других пособий оставляются временные интервалы: по долговременной работе - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения; по болезни и материнству - в течение 17 дней с момента предоставления всех документов и данных; отцовству – в течение 5 дней с момента окончания отпуска отца по уходу за ребенком, сообщает Содра.
Выплаты пособий через кредитные учреждения должны поступить получателям 13 ноября, с доставкой на дом (Lietuvos paštas, "Bastaras", "Rausidas") - 10-26 ноября, а при получении на почте Литвы - также 10-26 дней.
Выплата пенсионных аннуитетов запланирована на 24 ноября.
Календарь выплаты пенсий
Пенсионерам следует рассчитывать на пенсию в зависимости от кредитной организации или способа доставки:
„Swedbank‟ – 10, 11, 12 ноября;
Šiaulių bankas, "Luminor" (бывший "DnB"): жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов пенсия будет переведена 8 ноября, жителям Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского регионов — 9 ноября, а пенсионеры Мариямпольского, Шилальского, Утенскогой и Панявежского регионов получат пенсии 10 ноября;
Банк SEB (для клиентов, обслуживаемых Вильнюсским территориальным отделом) выплаты запланированы на 9 ноября;
10 ноября для клиентов SEB, Medicinas bankas, Citadele, банка Luminor (ранее Nordea) и других кредитных и платежных учреждений;
Получение пенсий на почте Литвы – 10-26 ноября;
Доставка на дом: Почта Литвы, „Bastaras‟, „Rausidas‟— 10-26 ноября.
Получателям, которым впервые назначена пенсия после 29 февраля 2012 года, а также получателям, чьи пенсии были выплачены 27-28 декабря 2011 года или в сентябре 2012 года нужно обратить внимание, что жителям Вильнюсского, Каунасского и Шяуляйского регионов выплата пенсии будет 20 ноября, а для жителей Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилале, Утенского регионов - 21 ноября.