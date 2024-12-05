„Содра“ обращает внимание граждан на то, что сотрудники учреждения никогда не просят предоставить конфиденциальную личную информацию по телефону. Клиенты „Содры“ обслуживаются только после их предварительной идентификации безопасным способом – путем диктовки идентификационного кода клиента. Жителей призывают сохранять бдительность и не вступать в разговоры с мошенниками после получения подозрительных звонков.
2024.12.05 17:45
Содра призывает к бдительности: участились случаи телефонного мошенничества
ru.DELFI.lt
ELTA
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В связи с участившимся в последнее время ложными звонками от имени сотрудников „Содры“, учреждение призывает граждан сохранять бдительность. Как заявили в „Содре“, мошенники, звонящие с различных номеров, как правило разговаривают по-русски, иногда по-литовски. Они представляются сотрудниками „Содры“ и просят личные данные жителей. Также они могут сообщить о возможности перерасчета пенсионного стажа или перерасчета больничных выплат.
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