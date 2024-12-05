2024.12.05 17:45

Содра призывает к бдительности: участились случаи телефонного мошенничества

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В связи с участившимся в последнее время ложными звонками от имени сотрудников „Содры“, учреждение призывает граждан сохранять бдительность. Как заявили в „Содре“, мошенники, звонящие с различных номеров, как правило разговаривают по-русски, иногда по-литовски. Они представляются сотрудниками „Содры“ и просят личные данные жителей. Также они могут сообщить о возможности перерасчета пенсионного стажа или перерасчета больничных выплат.

„Содра“ обращает внимание граждан на то, что сотрудники учреждения никогда не просят предоставить конфиденциальную личную информацию по телефону. Клиенты „Содры“ обслуживаются только после их предварительной идентификации безопасным способом – путем диктовки идентификационного кода клиента. Жителей призывают сохранять бдительность и не вступать в разговоры с мошенниками после получения подозрительных звонков.

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