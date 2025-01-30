2025.01.30 16:45

„Содра“ предупреждает: мошенники звонят жителям, представляясь ее работниками

 
ru.DELFI.lt
Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Жителям Литвы снова звонят мошенники, выдающие себя за работников „Содры“. Эти звонки с работой „Содры“ никак не связаны, поэтому важно не предоставлять личную информацию мошенникам, сообщает Фонд социального страхования.

Мошенники говорят по-русски. На этой неделе жители сообщили о том, что им звонили мошенники и сказали о том, что якобы кто-то взломал их аккаунт на сайте фонда, также информировали о заказе распечатки данных. Мошенники пытались выведать персональные данные жителей.

„Напоминаем, что работники „Содры“ никогда не просят предоставлять персональные данные по телефону. Есали есть подозрения, что с вами говорят мошенники, положите трубку и свяжитесь с „Содрой“ по номеру +370 5 250 0883 или эл. почте info@sodra.lt.

Если мошенники прислали вам ссылку - ни в коем случае не активируйте ее. „Содра“ в своих сообщениях ссылки и информацию об оплате не присылает“, - информирует фонд.

Напомним, что всю актуальную информацию можно найти на сайте „Содры“. О любых случаях мошенничества просьба информировать „Содру“ по указанному номеру.

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