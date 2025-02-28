"Содра" представила график выплат пенсий и пособий жителям Литвы на март

Выплаты
Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 марта и выплатят до конца месяца, с 14 марта до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 марта до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 12 марта. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 марта. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 марта.
Пенсионные аннуитеты выплатят с 26 марта, а досрочные пенсии по старости – с 20 марта до конца месяца.
Даты выплат в марте:
Календарь выплаты пенсий
Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в феврале порядок будет такой:
Вильнюсский округ, Йонавский, Йонишкский, Шяуляйский, Палангский, Мариямпольский, Паневежский, Биржайский, Алитусский, Друскининкайский, Акмянский, Юрбаркский, Аникщяйский, Игналинский, Висагинский район – 10 марта.
Каунас, Клайпеда, Кайшядорский, Кедайняйский, Шакяйский, Вилкавишкский, Лаздийский, Пренайский, Варенский районы – 10 марта.
Кельмеский, Пакруойский, Радвилишкский, Кретингский, Шилуский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Тельшяйский, Шилальский, Таурагский, Утенский, Молетский, Швенчёнский, Укмергский, Зарасайский районы – 12 марта.
Вильнюсский, Шяуляйский, Алитусский регионы – 7 марта.
Каунасский, Клайпедский, Тельшяйский, Утенский округ – 10 марта.
Мариямпольский, Таурагский, Паневежский округ – 12 марта.
Luminor (ранее DnB):
Вильнюсский, Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Шяуляйский округ – 7 марта.
Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский округ – 10 марта
Утенский, Паневежский округ – 12 марта.
Даты выплаты пенсий в марте:
SEB:
Вильнюсский, Клайпедский, Таурагский, Тельшяйский округ – 7 марта,
Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский округ – 10 марта,
Urbo bankas, Citadele, Luminor (бывший Nordea) – во всех округах – 10 марта,
Кредитные унии – во всех округах – 10 марта,
Если пенсию вам платят в 13–21 числах месяца, в феврале порядок будет такой:
Вильнюсский округ – 14 марта
Алитусский, Каунасский, Мариямпольский округ – 17 марта
Клайпедский, Тельшяйский, Паневежский, Шяуляйский, Таурагский, Утенский округ – 18 марта.
Доставка пенсий на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 марта.
Выдача пенсий в почтовых отделениях – 10–26 марта.