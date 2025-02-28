"Содра" представила график выплат пенсий и пособий жителям Литвы на март

Выплаты

Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 марта и выплатят до конца месяца, с 14 марта до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 марта до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.

Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.

Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.