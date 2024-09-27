„Содра“ отказывается от короткого номера

По номеру (+370) 5 250 0883 предоставляют информацию обо всех услугах „Содры“.

По этому номеру „Содры“ можно консультироваться по вопросу пенсий, выплат, взносов, регистрироваться на визит или оставить конфиденциальное сообщение.

Чтобы получить личную информацию по номеру (+370) 5 250 0883, нужен код идентификации клиента – KID. Это уникальный код, с помощью которого сотрудники „Содры“ могут получить информацию к личным данным клиента и прокомментировать конкретную ситуацию.

KID можно получить двумя способами: подключиться к своей странице в „Содре“ или прийти в отделение „Содры“ с удостоверяющим личность документом.