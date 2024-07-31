2024.07.31 13:43

„Содра“ объявила графики выплат на август: есть перемены

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
„Sodra“ pranešė, kada laukti išmokų rugpjūtį
„Sodra“ pranešė, kada laukti išmokų rugpjūtį
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Пособия по уходу за детьми, по безработице, по болезни, пенсии выплачивают в разные дни. „Содра“ представила график перевода этих средств на август.

Пособия по уходу за детьми выплатят с 14 августа до конца месяца, по безработице – с 19 августа до конца месяца.

Другие выплаты будут переведены в определенные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней с момента подачи документов и данных, по отцовству – в течение 5 рабочих дней с момента завершения отпуска.

Paskelbtos išmokų datos rugpjūtį – yra pasikeitimas

Пособия через кредитные ведомства получат с 12 августа до конца месяца, доставку на дом (“Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 августа, а на “Литовской почте“ – 10–26 августа.

Пенсионные аннуитеты будут выплачены с 26 августа до конца месяца.

Календарь выплат пенсий

Время выплат пенсий зависит от банка и кредитного ведомства:

  • Swedbank – 9, 10 и 12 августа,

  • Šiaulių bankas: жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов 8 августа, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского, Утенского 9 августа, Мариямпольского, Шилальского и Паневежского - 12 августа,

  • Luminor Bank (ранее DnB): жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов 8 августа, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 августа, Паневежского, Утенского регионов – 12 августа,

  • SEB: жители Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов 8 августа, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского – 9 августа,

  • Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nоrdea) и другие кредитные унии – 9 августа,

  • На “Литовской почте“ и на дому – 10–26 августа.

Pensijų mokėjimo datos rugpjūtį

Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат деньги 14 августа, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского - 16 августа, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 августа.

Pensijų mokėjimo datos rugpjūtį

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