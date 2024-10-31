Содра объявила даты выплат в ноябре

Выплата пособий
Пособие по уходу за ребенком планируется выплачивать с 15 ноября до конца месяца, на содержание детей - с 25 числа до конца месяца, по безработице - с 20 ноября до конца месяца.
При этом для других выплат оставляются временные интервалы: за долговременную работу - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству - в течение 17 рабочих дней с момента предоставления всех документов и данных, по отцовству – в течение 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по уходу за ребенком, сообщает Содра.
Выплаты пособий через кредитные учреждения должны поступить получателям с 12 ноября до конца месяца, с доставкой на дом (Lietuvos Paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) - с 10 по 26 ноября, а при получении на Почте Литвы - также между 10 - 26 ноября.
Выплата пенсионных аннуитетов запланирована на 26 ноября.
Календарь выплаты пенсий
Содра отмечает, что, как и каждый месяц, пенсии выплачиваются в разные дни. Детализация графика по кредитным организациям, когда пенсионерам следует рассчитывать на пенсию: