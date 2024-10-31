2024.10.31 12:35

Содра объявила даты выплат в ноябре

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Sodra
Sodra
ФОТО: Shutterstock

Содра в четверг объявила, когда жителям следует ожидать выплат в ноябре по безработице, болезни и других выплат. Дни, предусмотренные для их выплаты, могут меняться в каждом месяце. Получатели пенсий должны обратить внимание, что выплаты могут производиться в разные дни.

Выплата пособий

Пособие по уходу за ребенком планируется выплачивать с 15 ноября до конца месяца, на содержание детей - с 25 числа до конца месяца, по безработице - с 20 ноября до конца месяца.

При этом для других выплат оставляются временные интервалы: за долговременную работу - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству - ​​в течение 17 рабочих дней с момента предоставления всех документов и данных, по отцовству – в течение 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по уходу за ребенком, сообщает Содра.

Выплаты пособий через кредитные учреждения должны поступить получателям с 12 ноября до конца месяца, с доставкой на дом (Lietuvos Paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) - с 10 по 26 ноября, а при получении на Почте Литвы - также между 10 - 26 ноября.

Выплата пенсионных аннуитетов запланирована на 26 ноября.

Календарь выплаты пенсий

Содра отмечает, что, как и каждый месяц, пенсии выплачиваются в разные дни. Детализация графика по кредитным организациям, когда пенсионерам следует рассчитывать на пенсию:

  • Swedbank – 10, 11 и 12 ноября,

  • Šiaulių bankas: жители Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов получат перевод денег 7 ноября, жители Каунасского, Клайпедского, Мажейкайского, Утенского регионов - 8 ноября, а пенсионеры Мариямпольского, Шилальского и Паневежского регинов получат 11 ноября.

  • Luminor Bank (бывший DnB): жителям Вильнюсского, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов деньги будут переведены 7 ноября, жителям Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов - 8 ноября, жители Паневежского, Утянского регионов - 11 ноября.

  • SEB: 8 ноября запланированы выплаты для жителей Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов, а 11 ноября - для жителей Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского регионов,

  • Для клиентов танков Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (ранее Nordea) и других кредитно-платёжных учреждений – 11 ноября.

Получение на Почте Литвы, доставка на дом – 10-26 ноября.

Во второй половине месяца пенсии получают те пенсионеры, которым пенсия впервые назначена после 29 февраля 2012 года. По данным Содры, этим получателям и тем жителям, которым пенсии выплачивались 27 - 28 декабря 2011 года или сентября 2012 года следует обратить внимание на то, что:

  • жителям Вильнюсского региона следует ожидать пенсий 15 ноября,

  • жителям Каунасского, Алитусского и Мариямпольского регионов – 18 ноября,

  • жителям Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утянского регионов – 19 ноября.

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