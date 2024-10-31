Содра объявила даты выплат в ноябре

Выплата пособий

Пособие по уходу за ребенком планируется выплачивать с 15 ноября до конца месяца, на содержание детей - с 25 числа до конца месяца, по безработице - с 20 ноября до конца месяца.

При этом для других выплат оставляются временные интервалы: за долговременную работу - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству - ​​в течение 17 рабочих дней с момента предоставления всех документов и данных, по отцовству – в течение 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по уходу за ребенком, сообщает Содра.