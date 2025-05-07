2025.05.07 15:01

"Содра" обновляет пенсии работающих пенсионеров: не все получат больше

 
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Sodra
Sodra
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

80 000 получателей пенсий по старости и 43 000 получателей пенсий по инвалидности все еще работают – они работают и платят содровские налоги. Поэтому каждый год их пенсии растут. Фонд социального страхования („Содра“) ежегодно до июля пересчитывает пенсии работающих пенсионеров. В этом году процесс начался в мае – пенсии большинства пенсионеров увеличатся.

Пенсия каждого человека будет зависеть от полученного стажа и взносов в фонд (значит, от размера зарплаты). Стаж считают в годах, а взносы принимают форму баллов.

При пересчете пенсий важно несколько показателей: стаж, количество баллов, действующий размер базовой пенсии, стоимость балла.

При назначении пенсии инвалидам учитывается еще степень инвалидности.

Если человек получает пенсию по старости или инвалидности, но продолжает работать, его стаж и пенсионные баллы растут. Поэтому меняется размер пенсии, которую он получает.

На сколько меняется размер пенсии, зависит от зарплаты. Например, если зарплата минимальная, в 2024 году это было 924 евро „на бумаге“, то человек получает 0,49 балла и год стажа.

В результате пенсия человека, у которого есть необходимый стаж, пенсия увеличится на 12 евро, а у того, у которого нет обязательного стажа - на 3,50 евро.

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Когда выплатят обновленные пенсии?

Их выплатят не позже, чем в конце июля. Начинают их платить с мая.

Те, кому не обновят пенсии в мае, получат увеличенные пенсии до конца июля.

Пенсии выплатят вместе с недоплатой, начиная с января. Например, если пенсию нового размера начнут платить с мая, то сразу заплатят разницу за январь, февраль, март и апрель.

Важно знать, что для пересчета пенсий ничего делать не нужно – их обновляют автоматически.

Некоторые пенсии не изменятся

В некоторых случаях пенсии по старости или инвалидности не увеличатся или увеличатся меньше. Это связано с поправками, принятыми в 2018 году, когда пересчитывали пенсии. Тогда некоторым пенсионерам не снижали досрочные пенсии.

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