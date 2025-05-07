"Содра" обновляет пенсии работающих пенсионеров: не все получат больше

Пенсия каждого человека будет зависеть от полученного стажа и взносов в фонд (значит, от размера зарплаты). Стаж считают в годах, а взносы принимают форму баллов.
При пересчете пенсий важно несколько показателей: стаж, количество баллов, действующий размер базовой пенсии, стоимость балла.
При назначении пенсии инвалидам учитывается еще степень инвалидности.
Если человек получает пенсию по старости или инвалидности, но продолжает работать, его стаж и пенсионные баллы растут. Поэтому меняется размер пенсии, которую он получает.
На сколько меняется размер пенсии, зависит от зарплаты. Например, если зарплата минимальная, в 2024 году это было 924 евро „на бумаге“, то человек получает 0,49 балла и год стажа.
В результате пенсия человека, у которого есть необходимый стаж, пенсия увеличится на 12 евро, а у того, у которого нет обязательного стажа - на 3,50 евро.
Когда выплатят обновленные пенсии?
Их выплатят не позже, чем в конце июля. Начинают их платить с мая.
Те, кому не обновят пенсии в мае, получат увеличенные пенсии до конца июля.
Пенсии выплатят вместе с недоплатой, начиная с января. Например, если пенсию нового размера начнут платить с мая, то сразу заплатят разницу за январь, февраль, март и апрель.
Важно знать, что для пересчета пенсий ничего делать не нужно – их обновляют автоматически.
Некоторые пенсии не изменятся
В некоторых случаях пенсии по старости или инвалидности не увеличатся или увеличатся меньше. Это связано с поправками, принятыми в 2018 году, когда пересчитывали пенсии. Тогда некоторым пенсионерам не снижали досрочные пенсии.