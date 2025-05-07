"Содра" обновляет пенсии работающих пенсионеров: не все получат больше

На сколько меняется размер пенсии, зависит от зарплаты. Например, если зарплата минимальная, в 2024 году это было 924 евро „на бумаге“, то человек получает 0,49 балла и год стажа.

Если человек получает пенсию по старости или инвалидности, но продолжает работать, его стаж и пенсионные баллы растут. Поэтому меняется размер пенсии, которую он получает.

Пенсия каждого человека будет зависеть от полученного стажа и взносов в фонд (значит, от размера зарплаты). Стаж считают в годах, а взносы принимают форму баллов.

В результате пенсия человека, у которого есть необходимый стаж, пенсия увеличится на 12 евро, а у того, у которого нет обязательного стажа - на 3,50 евро.

Когда выплатят обновленные пенсии?

Их выплатят не позже, чем в конце июля. Начинают их платить с мая.

Те, кому не обновят пенсии в мае, получат увеличенные пенсии до конца июля.

Пенсии выплатят вместе с недоплатой, начиная с января. Например, если пенсию нового размера начнут платить с мая, то сразу заплатят разницу за январь, февраль, март и апрель.

Важно знать, что для пересчета пенсий ничего делать не нужно – их обновляют автоматически.

Некоторые пенсии не изменятся