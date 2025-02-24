2025.02.24 12:41

Соцопрос: 7 из 10 жителей Литвы видят ухудшение ситуации в стране

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Žiema Vilniuje
Žiema Vilniuje
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

По данным последнего опроса Baltijos tyrimai, 7 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. Однако по сравнению с опросом общественного мнения, проведенным год назад, оценка ситуации несколько изменилась – в январе 2024 года число пессимистично настроенных жителей было на 1 проц. меньше.

Опрос, проведенный по заказу ELTA в конце января – начале феврале, показал, что 70 проц. жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше считают, что ситуация в Литве в последнее время ухудшается, 28 проц. указали, что ситуация улучшается, а у 2 проц. опрошенных не было мнения по этому вопросу.

За последние два месяца число людей, считающих, что дела в стране идут к ухудшению, выросло на 6 проц. (в конце ноября прошлого года такого мнения придерживались 64 проц.).

Число считающих, что ситуация в стране улучшается, за год почти не изменилось – в январе 2024 г. такого мнения придерживались 30 проц. респондентов, в январе этого года – 28 проц. Число респондентов, оценивших ситуацию как ухудшающуюся, также осталось на прежнем уровне, в январе прошлого года оно составляло 69 проц.

Более положительно ситуацию оценивает молодежь, отрицательно – рабочие и фермеры

Более положительно ситуацию в стране оценивают молодежь до 30 лет (37 проц. ответили, что положительно оценивают ситуацию). Улучшение ситуации в стране также чаще указывают респонденты с высшим образованием (41 проц.), жители с самыми высокими семейными месячными доходами (более 2 тыс. евро) – 33 проц. Чаще ситуацию, как улучшающуюся, характеризуют учащаяся молодежь (42 проц.), руководители (34 проц.), специалисты и служащие (33 проц.).

Более пессимистично ситуацию оценивают жители в возрасте 50-64 лет (77 проц.), жители сельской местности (74 проц.), рабочие и фермеры (76 проц.), пенсионеры (74 проц.), жители польской (86 проц.) и русской (85 проц.) национальностей.

Сторонники всех политических партий оценивают ситуацию скорее пессимистично

Исследование показало, что в настоящее время сторонники всех политических партий отмечают, что ситуация в стране меняется скорее к худшему, чем к лучшему.

Лучше остальных ситуацию в стране оценивают только сторонники Социал-демократической партии Литвы (36 проц. из них указали, что ситуация улучшается, 63 проц. ответили, что ухудшается) и Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (40 и 58 проц. соответственно).

Наиболее пессимистично настроены избиратели Движения либералов (21 проц. указали, что улучшается, и 79 проц. – что ухудшается), „Зари Немана“ (19 и 78 проц. соответственно) и Партии труда (15 и 85 проц.).

25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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