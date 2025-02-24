Соцопрос: 7 из 10 жителей Литвы видят ухудшение ситуации в стране

Опрос, проведенный по заказу ELTA в конце января – начале феврале, показал, что 70 проц. жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше считают, что ситуация в Литве в последнее время ухудшается, 28 проц. указали, что ситуация улучшается, а у 2 проц. опрошенных не было мнения по этому вопросу.

За последние два месяца число людей, считающих, что дела в стране идут к ухудшению, выросло на 6 проц. (в конце ноября прошлого года такого мнения придерживались 64 проц.).