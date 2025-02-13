Соцмин: в марте около 170 000 жителей Литвы получат денежную помощь

Как сообщило Министерство социального обеспечения и труда, средства будут переведены на социальные карты выбранной торговой сети.
Как указывает министерство, размеры переводов в этом году останутся такими же, как и в прошлом году – 25 евро на человека в квартал.
На полученные средства жители сами смогут приобретать необходимые продукты питания и другие товары первой необходимости.
Средства перечисляются на социальные карты 4 раза в год – в середине марта, июня, сентября и декабря. Средства могут быть использованы с момента получения по 14 марта следующего календарного года включительно.
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