Соцмин: в марте около 170 000 жителей Литвы получат денежную помощь

Как сообщило Министерство социального обеспечения и труда, средства будут переведены на социальные карты выбранной торговой сети.

Как указывает министерство, размеры переводов в этом году останутся такими же, как и в прошлом году – 25 евро на человека в квартал.

На полученные средства жители сами смогут приобретать необходимые продукты питания и другие товары первой необходимости.