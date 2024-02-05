Соцмин: телефоны эмоциональной помощи — бесплатная поддержка рядом

"Специально обученные волонтеры и профессиональные консультанты умеют и хотят помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, борющимся с той или иной проблемой или чувствующим эмоциональную усталость. Они всегда хотят напомнить нам, что тупиков не бывает, что решения есть у всех проблем, но важно их искать. Именно поэтому я призываю вас осмелиться обратиться за помощью, ведь зачастую голос на другом конце провода может оказаться именно той поддержкой, которая вам нужна и которая может оказаться бесценной в трудную минуту. Обращение за помощью — это не неловкость, а сила духа", — говорит М. Навицкене.