2025.04.07 13:47

Соцмин Литвы: средний размер социального пособия за год увеличился на 10%

 
Elta
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Shutterstock

По данным Министерства социальной защиты и труда (Соцмина), в прошлом году средний размер социального пособия составил около 148 евро и был на 10% выше, чем в 2023 году.

По оценкам, в прошлом году социальные пособия в среднем получали 64 300 человек в месяц, что составило 2,2% от общей численности населения страны. Общая численность получателей социальных пособий за этот период составила 111 900 человек или 3,9% от общей численности населения страны.

„Хотя среднемесячное количество получателей сократилось на 6,4% по сравнению с 2023 годом, расходы на выплату социальных пособий выросли примерно на 2,6%. В 2024 году средний размер социальных пособий составил около 148 евро и по сравнению с 2023 годом увеличился примерно на 10%“, - сообщает министерство.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году также увеличились социальные выплаты. С начала этого года базовое социальное пособие (БСП) достигло 70 евро (вместо 55 евро), целевая компенсационная база увеличилась до 208 евро (вместо 165 евро), а поддерживаемый государством доход достиг 221 евро (вместо 176 евро).

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