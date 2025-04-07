Соцмин Литвы: средний размер социального пособия за год увеличился на 10%

По оценкам, в прошлом году социальные пособия в среднем получали 64 300 человек в месяц, что составило 2,2% от общей численности населения страны. Общая численность получателей социальных пособий за этот период составила 111 900 человек или 3,9% от общей численности населения страны.

„Хотя среднемесячное количество получателей сократилось на 6,4% по сравнению с 2023 годом, расходы на выплату социальных пособий выросли примерно на 2,6%. В 2024 году средний размер социальных пособий составил около 148 евро и по сравнению с 2023 годом увеличился примерно на 10%“, - сообщает министерство.