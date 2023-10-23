Социологический опрос: больше всего жители Литвы доверяют армии

С 22 сентября по 7 октября компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам в стране.
Результаты опросов показывают, что, несмотря на возникшие в период исследования вопросы по поводу использования "квартирных денег" командующим Литовской армией Вальдемарасом Рупшисом, 76% опрошенных выразили доверие армии. 20% участников опроса заявили обратное, а 4% не имели мнения об армии.
Также жители доверяют полиции – 73% указали, что, по их мнению, этот институт является надежным. 24% ответили, что не доверяют, у 3% не было мнения.
67% опрошенных жителей доверяют институту президента, 26% – не доверяют, у 7% не было мнения.
В августе изменилась оценка церкви – на 4% возросло количество жителей, которые выразили доверие этому институт. В конце сентября 64% опрошенных утверждали, что доверяют церкви, 28% – придерживались противоположного мнения, у 8% жителей не было мнения относительно этого института.
Однако в сентябре значительно снизилось доверие к Государственному фонду социального страхования (СОДРА). В августе "Содре" доверяли 72%, в конце сентября – 64% опрошенных.
На шесть процентных пунктов уменьшилось количество доверяющих самоуправлениям (с 60 до 64%), на три процента – литовским СМИ (с 52 до 49%).
В конце сентября самоуправлениям не доверяли 40%, СМИ – 48% опрошенных.
Судам, Правительству и Сейму жители скорее не доверяют, чем доверяют. Судам не доверяют 49% опрошенных (доверяет 41%), Правительству не доверяет 61% (доверяют 35%), а Сейму не доверяют 72% участвовавших в опросе (доверяют 24%).
В сентябре 2023 года литовская и британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела исследование "Барометр Литвы".
Опрос проходил с 22 сентября по 7 октября 2023 года. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 023 жителя Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки. Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.