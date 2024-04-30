Социальные выплаты в Литве: графики переводов в мае

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 мая, по безработице – 20 мая, на содержание детей – 24 мая.
Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 13 мая, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 мая, на почте – 10–26 мая.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:
клиенты Swedbank – 9-11 мая; клиенты Šiaulių bankas, в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 8 мая, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском, Утенском регионах - 9 мая, Мариямпольском, Шилальском и Паневежском - 10 мая;
клиенты Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Каунасском, Алитусском, Мариямпольском, Шяуляйском регионах - 8 мая, в Клайпедском, Мажейкяйском, Шилальском - 9 мая, Утенском и Паневежском - 10 мая;
клиенты SEB - Вильнюсский, Клайпедский, Шилальский, Мажейкяйский регионы - 9 мая, Каунасский, Мариямпольский, Алитусский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский регионы - 10 мая;
на "Литовской почте" – 10–26 мая;
Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 мая.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат 15 мая, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского получат пенсии 16 мая, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 17 мая.