2024.05.30 13:32

Социальные выплаты в Литве: графики переводов в июне

 
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Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Пособия по уходу за детьми, по безработице, по болезни, пенсии выплачивают в разные дни. Фонд социального страхования („Содра“) представила график перевода этих средств на июнь.

Пособия по уходу за детьми выплатят 14 июня, по безработице – 20 июня, на содержание детей – 25 июня.

Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.

Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 июня, на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 июня, на почте – 10–26 июня.

Pensijų ir išmokų mokėjimo grafikas birželį

Календарь выплат пенсий

Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают: клиенты Swedbank – 10-12 июня;

клиенты Šiaulių bankas и Luminor в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 7 июня,

в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском регионах - 10 июня,

в Утенском, Мариямпольском, Шилальском и Паневежском - 11 июня;

клиенты SEB - Вильнюсский, Клайпедский регион - 7 июня.

клиенты SEB, Urbo bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и других кредитных ведомств – 10 июня;

на „Литовской почте“ – 10–26 июня;

Доставка на дом: „Литовская почта“, Bastaras, Rausidas – 10–26 июня.

Pensijų ir išmokų mokėjimo grafikas birželį

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