Социальные выплаты в Литве: графики переводов в июне

Пособия по уходу за детьми выплатят 14 июня, по безработице – 20 июня, на содержание детей – 25 июня.

Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.

Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 июня, на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 июня, на почте – 10–26 июня.

Календарь выплат пенсий

Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают: клиенты Swedbank – 10-12 июня;