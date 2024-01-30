Социальное жилье – головная боль Литвы: в очереди можно стоять и 13 лет

Представитель муниципалитета Паневежского района Лина Гайдите сказала: "Сейчас муниципалитет сдает в аренду 254 квартиры. Из них 142 – социальное жилье, а 112 – муниципальное. Когда речь идет о муниципальной квартире, в случае ее продажи у арендатора есть право первенства на покупку. Есть даже списки выставленных на продажу таких квартир. Социальное жилье, по закону, не продается, в нем обычно живут нуждающиеся в социальной помощи люди. В очереди стоят 116 человек, которые хотят получить социальное жилье", – сказала Гайдите, заметив, что время ожидания составляет 5 лет.

Соцмин информировал, что в Литве средний срок ожидания выделения социальной квартиры составляет 5,74 лет. По данным за 2023 год, дольше всего ждать приходится жителям Неринги – больше 13 лет. 12 лет - в Вильнюсе , больше 10 – в Клайпеде и Вильнюсском районе, больше 8 - в Плунгеском районе.

В Паневежском районе в очереди на получение социального жилья стоят 116 человек. Время ожидания может составить около 5 лет.

По ее словам, больше всего в качестве социального жилья требуются однокомнатные квартиры. Если речь идет о семье, которой нужно жилье большей площади, то в таком случае ждать придется меньше.

"Обычно люди терпеливо ждут своей очереди, но бывают такие люди, которые развелись с супругом, и нуждаются в жилье прямо сейчас. Кроме того, социальное жилье обычно получают люди, у которых нет работы, они получают пособия или пенсии по инвалидности. У этих людей небольшие доходы, они не могут купить жилье", – сказала Гайдите.

"Не всегда люди, которым предлагают какое-то жилье, соглашаются в него переехать. То одно не подходит, то другое. Кроме того, в заявлении люди указывают, какое жилье и где им нужно. Чаще хотят поселиться в Дембаве, Вайвадай, Вельжисе, Пажагеняй, Берчюнай. Хотят жить ближе к Паневежису. В этих населенных пунктах у нас немного жилья, но как только оно освобождается, сразу предлагаем людям. Ежемесячно продаем 3-5 муниципальных квартир", – заметила Гайдите.