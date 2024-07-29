Собиравшая грибы в Трошкунай девочка неожиданно увидела в лесу двух медвежат

По его словам, не каждому удается увидеть такого зверя. Тем более, что в Литве медведи нечастые гости.

На этот раз медведя зафиксировали не видеокамеры, медведя видел охотник. „Больше медведя никто не видел и в поле зрения камер он не попадал“, – сожалеет Буткявичюс.

Председатель охотничьего клуба Alanta Виргиниюс Буткявичюс сказал, что медведь появился примерно две недели назад. Около Шилай, может даже, ближе к Укмергскому району, видели одного медведя. Поэтому сложно сказать, тот ли это медведь, который бродит в Аникщяйском районе.

Одного медведя недавно видели в Шилай, а в Трошкунском лесу ждал сюрприз – два медвежонка. Пока рано утверждать, что медведи поселились в Литве и здесь размножаются, но сомнений нет: это величественные животные могут стать постоянными обитателями литовских лесов.

Куста считает, что медведи уже живут в Литве. Неделю назад охотники Паневежского края сфотографировали одного медведя в Жалёи, в ту же ночь - в лесах Рагувы.

А мишки были небольшими, значит, где-то рядом находилась их мать.

„Я спросил, почему не фотографировала, – она сказала, что забыла про телефон“, – рассказал Куста, заметив, что такое происшествие понятным образом подействовало на ребенка.

Охотник Аудрюс Куста сказал, что их увидела рядом с собой девочка, которая собирала грибы.

Еще большим сюрпризом стали два медвежонка, которых увидели в Трошкунай.

„Медведю нужен большой лесной массив – может в Шимоняйской или Биржайской пуще поселится“, – выразил надежду Буткявичюс.

„В наших краях – Паневежском, Аникщяйском, Укмергском регионах медведей видят уже больше 10 лет, – сказал Куста. – Они не пропадают, стали постоянными жителями“.

От охотников Йонсвского края Куста слышал, что там уже несколько лет подряд видят медвежат, только об этом не распространяются.

Медведи прячутся от людей, обычно, почуяв человека, сразу же уходят , поэтому не надо боятся ходить в лес.

Натуралист Селямонас Палтанавичюс считает, что пока медведи в Литве не живут постоянно. Он считает, что одних и тех же медведей видят то в одном, то в другом районе, а это значит, что они не привязаны к конкретной территории.

Если у медведицы есть медвежата, должна быть берлога и постоянная территория.