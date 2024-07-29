Собиравшая грибы в Трошкунай девочка неожиданно увидела в лесу двух медвежат

Одного медведя недавно видели в Шилай, а в Трошкунском лесу ждал сюрприз – два медвежонка. Пока рано утверждать, что медведи поселились в Литве и здесь размножаются, но сомнений нет: это величественные животные могут стать постоянными обитателями литовских лесов.
Председатель охотничьего клуба Alanta Виргиниюс Буткявичюс сказал, что медведь появился примерно две недели назад. Около Шилай, может даже, ближе к Укмергскому району, видели одного медведя. Поэтому сложно сказать, тот ли это медведь, который бродит в Аникщяйском районе.
На этот раз медведя зафиксировали не видеокамеры, медведя видел охотник. „Больше медведя никто не видел и в поле зрения камер он не попадал“, – сожалеет Буткявичюс.
По его словам, не каждому удается увидеть такого зверя. Тем более, что в Литве медведи нечастые гости.
„Медведю нужен большой лесной массив – может в Шимоняйской или Биржайской пуще поселится“, – выразил надежду Буткявичюс.
Еще большим сюрпризом стали два медвежонка, которых увидели в Трошкунай.
Охотник Аудрюс Куста сказал, что их увидела рядом с собой девочка, которая собирала грибы.
„Я спросил, почему не фотографировала, – она сказала, что забыла про телефон“, – рассказал Куста, заметив, что такое происшествие понятным образом подействовало на ребенка.
А мишки были небольшими, значит, где-то рядом находилась их мать.
Куста считает, что медведи уже живут в Литве. Неделю назад охотники Паневежского края сфотографировали одного медведя в Жалёи, в ту же ночь - в лесах Рагувы.
Недавно в Купишкском районе нашли сбитого поездом медведя.
„В наших краях – Паневежском, Аникщяйском, Укмергском регионах медведей видят уже больше 10 лет, – сказал Куста. – Они не пропадают, стали постоянными жителями“.
От охотников Йонсвского края Куста слышал, что там уже несколько лет подряд видят медвежат, только об этом не распространяются.
Медведи прячутся от людей, обычно, почуяв человека, сразу же уходят , поэтому не надо боятся ходить в лес.
Натуралист Селямонас Палтанавичюс считает, что пока медведи в Литве не живут постоянно. Он считает, что одних и тех же медведей видят то в одном, то в другом районе, а это значит, что они не привязаны к конкретной территории.
Если у медведицы есть медвежата, должна быть берлога и постоянная территория.
Палтанавичюс сказал, что большая часть медведей, которых видят в Литве - 2-3-летки, обычно еще не достигшие половой зрелости.
„Их из своих территорий изгнали медведи в Латвии, Беларуси. Такие медведи нередко приходят на нашу территорию“, – считает натуралист.
Палтанавичюс считает, что сейчас на территории Литвы может быть от 3 до 10 медведей.
Он заметил, что чаще всего медведей фиксируют видеокамеры, а таких случаев, когда люди фотографируют медведей, практически не бывает.
Натуралист заметил, что были зафиксированы случаи зимовки медведей на территории Литвы.
„В 2034 г. медведи точно будут постоянными жителями Литвы. Сколько их будет, сказать сложно, но они будут зимовать и приводить потомство“, - прогнозирует Палтанавичюс.
Когда в Литве исчезли медведи до конца неясно.
В записях о последнем убитом на территории Литвы медведе в XIX в. стоят разные даты и местности. Бурых медведей в Литве не было как минимум с середины XIX в.