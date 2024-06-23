Собираетесь в путешествие в экзотические страны? Позаботьтесь о своем здоровье и сделайте прививку

Лето - сезон отпусков, когда многие люди не только путешествуют по родной стране, но и планируют поездки в зарубежные страны. Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) напоминают, что при поездках в зарубежные страны существует реальный риск привезти в Литву заболевания, которые в нашей стране не распространены или даже исчезли. Поэтому перед поездкой очень важно выяснить, какие заболевания встречаются в той или иной стране и от каких болезней необходимо вакцинироваться.