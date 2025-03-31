2025.03.31 11:19

Со вторника на дорогах Литвы ждут изменения: что должны знать водители

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Со вторника на дороги страны официально возвращается летний сезон. Меняется допустимая скорость на автомагистралях, можно ездить на летних шинах.

С 1 апреля увеличивается максимальная допустимая скорость движения на автомагистралях. Легковые автомобили, грузовые автомобили до 3,5 тонн, мотоциклы и трехколесники могут ездить со скоростью не больше 130 км/ч, на скоростных дорогах – до 120 км/ч.

На других дорогах остается в силе прежний порядок: если дорога асфальтирована – до 90 км/ч, на других дорогах - до 70 км/ч.

Plentas, greitkelis, autostrada, magistralė A1, Kryžkalnis

Полиция каждый год напоминает, что водители должны фиксировать не максимально допустимую скорость, а думать об условиях на дороге - и погодных и интенсивность движения, максимально допустимая скорость необязательно безопасная.

Кроме того, с 1 апреля можно ездить на летних шинах. Минимальная глубина протектора должна быть 1,6 мм (надо помнить, что на сезон таких шин не хватит).

Несмотря на это водителям рекомендуется учитывать безопасность и использовать шины с протектором 3–4 мм.

Padangos

Шипованные шины можно использовать только до 10 апреля.

В теплое время года водители могут ездить и на обычных зимних шинах. Их не требуется менять в обязательном порядке.

Мотоциклисты могут ездить на дорогах с 1 марта. С апреля Regitra принимает экзамены у будущих мотоциклистов.

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