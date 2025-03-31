Со вторника на дорогах Литвы ждут изменения: что должны знать водители

С 1 апреля увеличивается максимальная допустимая скорость движения на автомагистралях. Легковые автомобили, грузовые автомобили до 3,5 тонн, мотоциклы и трехколесники могут ездить со скоростью не больше 130 км/ч, на скоростных дорогах – до 120 км/ч.

На других дорогах остается в силе прежний порядок: если дорога асфальтирована – до 90 км/ч, на других дорогах - до 70 км/ч.

Полиция каждый год напоминает, что водители должны фиксировать не максимально допустимую скорость, а думать об условиях на дороге - и погодных и интенсивность движения, максимально допустимая скорость необязательно безопасная.