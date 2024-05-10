Со стен Дворца спорта за 20 000 евро смоют надписи и рисунки

Вильнюсцы ждут не дождутся, когда решится судьба Дворца спорта. Всем известно одно - здание не снесут. Однако до сих пор не принято решение, что в нем будет, и когда начнется реконструкция. Пока Имущественный банк планирует работы по отмыванию здания от граффити, пишет madeinvilnius.lt.