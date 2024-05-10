Со стен Дворца спорта за 20 000 евро смоют надписи и рисунки

По словам представителей Имущественного банка, работы займут несколько недель. Они обойдутся в 20 000 евро. Поскольку здание огорожено, каждый акт нанесения граффити на здание считается вандализмом. Бороться с вандалами сложно, поэтому регулярно организуют чистку здания от граффити
Дворец спорта в свое время построили на старом еврейском кладбище, территорию этого кладбища планируют объявить памятным местом, только пока непонятно, в какой форме реализуют эту идею. Здание сносить не будут – это обещал директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас.
В 2022 году премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Дворец спорта может стать музеем и мемориалом в память об истории евреев Литвы.