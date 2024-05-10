2024.05.10 14:04

Со стен Дворца спорта за 20 000 евро смоют надписи и рисунки

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсцы ждут не дождутся, когда решится судьба Дворца спорта. Всем известно одно - здание не снесут. Однако до сих пор не принято решение, что в нем будет, и когда начнется реконструкция. Пока Имущественный банк планирует работы по отмыванию здания от граффити, пишет madeinvilnius.lt.

По словам представителей Имущественного банка, работы займут несколько недель. Они обойдутся в 20 000 евро. Поскольку здание огорожено, каждый акт нанесения граффити на здание считается вандализмом. Бороться с вандалами сложно, поэтому регулярно организуют чистку здания от граффити

Дворец спорта в свое время построили на старом еврейском кладбище, территорию этого кладбища планируют объявить памятным местом, только пока непонятно, в какой форме реализуют эту идею. Здание сносить не будут – это обещал директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас.

В 2022 году премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Дворец спорта может стать музеем и мемориалом в память об истории евреев Литвы.

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