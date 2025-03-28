Со следующей недели жителям начнут выдавать таблетки йодида калия

Таблетки будут выдавать аптеки из списка, который на сайте Минздрава появится на следующей неделе. На каждого человека выдадут по 4 таблетки.
Йодид калия получат жители Вильнюса, Вильнюсского района, Варенского, Шальчининкского, Тракайского, Электренского, Кайшядорского, Ширвинтского, Укмергского, Молетского, Аникшяйского, Утенского, Игналинского, Зарасайского, Висагинского, Швенченского и Йонавского района.
Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.