2025.03.28 16:25

Со следующей недели жителям начнут выдавать таблетки йодида калия

 
ru.DELFI.lt
Kalio jodido tabletės.
Kalio jodido tabletės.
ФОТО: Vilniaus savivaldybė

На сайте E. sveikatа уже формируются электронные рецепты, с 1 апреля жители смогут бесплатно получить таблетки в аптеках. Это касается жителей 17 муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой АЭС, речь идет о миллионе граждан.

Таблетки будут выдавать аптеки из списка, который на сайте Минздрава появится на следующей неделе. На каждого человека выдадут по 4 таблетки.

Йодид калия получат жители Вильнюса, Вильнюсского района, Варенского, Шальчининкского, Тракайского, Электренского, Кайшядорского, Ширвинтского, Укмергского, Молетского, Аникшяйского, Утенского, Игналинского, Зарасайского, Висагинского, Швенченского и Йонавского района.

Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.

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