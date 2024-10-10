2024.10.10 17:03

Со следующей недели на ул. Калварию в столице ждут новые ограничения

 
ru.DELFI.lt
Gatvių remontas Vilniuje
Gatvių remontas Vilniuje
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

На ул. Калварию обновляют сеть канализации, поэтому с 14 октября будут введены дополнительные ограничения. У водителей просят проявить терпение и понимание, внимательно следить за знаками, а если возможно – выбирать другие маршруты.

С понедельника работы будут проводить на нескольких участках ул. Калварию между ул. Тургаус и Львиво, поэтому движение на этом участке в обе стороны будет проходить только по одной полосе. Из-за сужения дороги возможны заторы. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты по ул. Шейминишкю и Тускулену или Гележинё Вилко и Жальгирё.

После завершения ремонта канализационной системы будут отремонтированы дороги и тротуары.

Проект планируют осуществить в течение 13 месяцев - работы были начаты с июля 2024 г. Стоимость проекта 11 млн. евро. Генеральный подрядчик – ЗАО KRS.

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