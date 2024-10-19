Со следующей недели из-за ремонта дорог временно меняется часть маршрутов вильнюсского транспорта

С 22 октября по случаю завершения работ на ул. Калварию все автобусы (1G, 10, 30, 34, 49, 69, 53, 103N) и троллейбусы (6, 10), которые едут мимо остановки „Сквер им. Бронюса Лауринавичюса“ будут останавливаться на обычном месте. Временная остановка на ул. Тримиту будет упразднена. Также автобусы 27, 37, 34, 49 и 69 маршрутов будут курсировать по прежним трассам (они были изменены во время ремонта). Поскольку автобус 1G тоже будет останавливаться, как и прежде на остановке „Сквер им. Бронюса Лауринавичюса“, поэтому он не будет останавливаться на остановке „Гедрайчу“ в направлении Сантаришкес. С 22 октября меняется расписание автобусов 66 и 76 маршрутов. 76 автобус в часы пик будет курсировать чаще.