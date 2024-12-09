Со следующего года в Таллинн можно будет добраться на поезде из Вильнюса

„Вместе со всей командой LTG мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить нашим пассажирам как можно больше возможностей путешествовать как по Литве, так и за рубежом. Это большой стратегический шаг вперед и пример сотрудничества трех стран Балтии, с целью соединения транспортным сообщением столиц наших стран. Наши команды продолжают работать над тем, чтобы у нас было сообщение с Таллинном всего с одной пересадкой“, — сказал Эгидиюс Лазаускас, генеральный директор LTG Group.