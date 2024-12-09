Со следующего года в Таллинн можно будет добраться на поезде из Вильнюса

После того, как в декабре прошлого года Литва запустила поезд Вильнюс-Рига, было решено, что на следующем этапе соединят все три столицы (Вильнюс, Ригу и Таллинн). Ожидается, что на начальном этапе после согласования расписаний поездов всех трех перевозчиков пассажиры из Вильнюса будут добираться до Таллинна с двумя пересадками.
„Я рад, что совместные усилия Министерства транспорта, LTG Group и коллег в странах Балтии приносят плоды - ведется активная подготовка к запуску пассажирских поездов между Вильнюсом, Ригой и Таллинном, еще до строительства железной дороги европейской колеи Rail Baltica. Развитие новых международных железнодорожных маршрутов было одной из важнейших работ последних лет“, — отмечает временно исполняющий обязанности министра транспорта Литвы Марюс Скуодис.
В понедельник LTG Link вместе со своими партнерами совершит пробный рейс по маршруту Вильнюс-Валга с целью проверки технической совместимости поезда PESA 730 ML с железнодорожной инфраструктурой Эстонии.
„Вместе со всей командой LTG мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить нашим пассажирам как можно больше возможностей путешествовать как по Литве, так и за рубежом. Это большой стратегический шаг вперед и пример сотрудничества трех стран Балтии, с целью соединения транспортным сообщением столиц наших стран. Наши команды продолжают работать над тем, чтобы у нас было сообщение с Таллинном всего с одной пересадкой“, — сказал Эгидиюс Лазаускас, генеральный директор LTG Group.
Руководитель LTG Link Кристина Мейде говорит, что международные маршруты из Вильнюса в Ригу и Варшаву актуальны для пассажиров, поэтому ожидается, что новое сообщение поможет еще больше удовлетворить потребности путешественников, так как позволит им добраться не только до Таллина, но и замечательного университетского города Тарту.
„Мы хотим расширить географию путешествий наших пассажиров и предложить больше возможностей для экологичных путешествий. Приветствую сотрудничество всех сторон в поиске наиболее оптимальных решений. Важно, что у всех нас одна цель и видение, поэтому сейчас осталось немного: завершить детали сотрудничества и предложить жителям трех стран путешествовать на удобном виде транспорта“, - говорит Кристина. Мейде, руководитель LTG Link.
„Страны Балтии исторически и экономически взаимосвязаны, поэтому нам необходимо улучшить железнодорожное сообщение и существующую инфраструктуру“, — говорит генеральный директор Elron Лаури Бетлем. „В настоящее время технически возможно путешествовать между тремя странами на поезде, но несогласованное расписание поездов сделало путешествие менее конкурентоспособным для пассажиров“.
Генеральный директор латвийского железнодорожного оператора Pasažieru vilciens (Vivi) Райтис Неспорс, отмечает, что до завершения проекта Rail Baltica необходимо соединить страны Балтии железной дорогой. „Железнодорожный транспорт является одним из наиболее экологичных видов транспорта, и совместными усилиями железнодорожных операторов трех стран он может стать чрезвычайно популярным и привлекательным для пассажиров всех стран“, - подчеркнул он.
С 15 декабря этого года стартует поезд „Vivi“ Рига-Валга, отправление которого будет согласовано с прибытием поезда LTG Link Вильнюс-Рига на Рижский вокзал. Эти поезда также будут скоординированы в обратном направлении, т.е. поезд из Валги на Рижский вокзал прибудет раньше отправления поезда Рига-Вильнюс – на пересадку пассажиров намечено почти 20 минут.
На следующем этапе, с 6 января 2025 г. Elron согласует с прибытием поезда Рига-Валга „Vivi“ на станцию Валга дополнительный поезд Таллинн-Валга-Таллин. Таким образом, между Вильнюсом, Ригой и Таллином будет функционировать ежедневное железнодорожное сообщение в обоих направлениях. Продолжительность поездки станет ясна, когда Elron организует дополнительный поезд Таллинн-Валга-Таллин.
Ожидается, что открывающееся новое сообщение станет альтернативой путешествиям на автомобиле и станет основой для дальнейшего совершенствования сообщения, конечной целью которого является прямое, конкурентоспособное ежедневное сообщение между столицами стран Балтии на поезде.