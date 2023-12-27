Со следующего года Regitra повысит цены на эксклюзивные номерные знаки

Государственные номерные знаки используются для идентификации транспортных средств в общественном движении. "Компания Regitra отметила растущий спрос среди водителей на оригинальные номерные знаки, в том числе и именные. Поэтому с января следующего года они будут перегруппированы в соответствии с их популярностью.

Например, любимые водителями автомобилей комбинации 888 или 999 будут перемещены на одну строку вверх, а комбинации для мотоциклов и прицепов — на одну строку вниз.

Как и прежде, зарезервированные номерные знаки будут разделены на четыре группы, но с января следующего года цены на них изменятся с €500, €250, €150 и €75 на €700, €350, €150 и €50 соответственно. Изменится и стоимость именных номерных знаков — с €1500 до €2500.