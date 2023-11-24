Со следующего года – плата за газовые баллоны: подорожает не только приготовление пищи, но и товары на прилавках

По словам депутата, увеличатся и расходы людей, которые готовят еду на газе, используя газовые баллоны.

Дуда сказал, что в январе-феврале оборот бывает самым небольшим, поэтому рост расходов обеспечен.

Вместо нулевого тарифа – в январе тариф составит 24 евро за МВт/ч. Малый бизнес этого не ожидал.

"Мы, как государство, заинтересованы идти путем перехода от загрязняющих природу ресурсов вроде природного газа и нефтепродуктов к более дружеским для природы", – сказала председатель Комитета по охране природы Айсте Гедвилене .

По его подсчетам, за 3 дня используют минимум 5 больших баллонов газа. Значит, со следующего года счета за газ значительно вырастут из-за акциза.

"Мы используем немало газа. Трудно сказать, сколько именно, ведь в каждой точке разный расход. Это может быть от 500 до 1000 евро в месяц", – сказал основатель сети киосков шаурмы Azerai Лукрециюс Дуда.

В закусочной – жарко в прямом смысле этого слова. На огне жарят не только мясо, но и готовят остальную еду, которую подают в закусочной. Готовят не на дровах, а на газе.

"Их сильно накажут, расходы вырастут. Реально, один баллон подорожает на 8 евро", – сказала депутат Лайма Нагене.

"Конечно, газ подорожает. Мы привыкли выбирать, что удобнее, что дешевле", – сказала Гедвилене.

Газ используют и в сельском хозяйстве, и в промышленности, его используют птичники. Расходы птичников вырастут в разы. "Минимум в два раза", – сказал глава Литовской ассоциации птицеводства Гитис Каузонас.

Он сказал, что рост расходов отразится на ценах на продукцию, значит, подорожает не только приготовление пищи, еда в кафе, но и продукты на прилавках.

"Это также сделает польскую продукцию более конкурентоспособной, значит, мы будем есть не такую свежую продукцию", – сказал Каузонас.

Нагене предлагает снизить акциз в 22 раза, до 1,08 евро (будет 24 евро). Она отмечает, что этот акциз больше всего ударит по малоимущим людям, пенсионерам и инвалидам. Если расходы малоимущих вырастут, они будут обращаться за компенсацией.