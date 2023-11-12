Со следующего года некоторые работники лишатся накопленных отпусков

"Право на использование накопленного отпуска аннулируется, когда с момента получения права на отпуск проходит год и затем еще три года", – комментирует ГИТ.
Например, если работник устроился 1 февраля 2019 г. Право на весь отпуск (20 рабочих дней) у него появляется 1 февраля 2020 г.
Значит, такой человек лишается возможности использовать этот накопленный отпуск через год (31 декабря 2020 г) и еще три года, то есть 1 января 2024 г. Исключения делают только в тех случаях, когда у работника не было возможности взять отпуск.
"Итак, до конца этого года еще можно взять отпуск за 2019-2020 гг. С 1 января 2024 г. работник потеряет право на использование отпуска за 2019-2020 г.", – указал ГИТ.
Работники, которые начали работать с 2020 года, лишатся права на использование отпуска за 2020–2021 гг. работы 1 января 2025 года.
"При использовании того же правила, если работник устроился на работу в январе 2021 года, то за 2021-2022 гг отпуск он должен использовать до 1 января 2026 года", – сказано в комментарии.
Год работы, за который полагается весь годовой отпуск, считают с того момента, когда человек устроился на работу. Например, если ты начал работать с 1 июля г., то год истечет 30 июня 2020 г. (первый).
По данным ГИТ, при аннулировании дней отпуска важно считать не общее количество неиспользованных дней отпуска, а то, за какой год они не использованы.
"Если человек не мог воспользоваться отпуском, например, из-за болезни, ухода за ребенком, действий работодателя, то срок использования отпускных дней продлевается. В Трудовом кодексе не сказано, на какой срок в таком случае можно отложить использование отпуска, но, вероятно, это надо сделать, когда исчезнут обстоятельства, мешающие воспользоваться таким правом", – указала ГИТ.