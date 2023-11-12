Со следующего года некоторые работники лишатся накопленных отпусков

"Право на использование накопленного отпуска аннулируется, когда с момента получения права на отпуск проходит год и затем еще три года", – комментирует ГИТ.

Например, если работник устроился 1 февраля 2019 г. Право на весь отпуск (20 рабочих дней) у него появляется 1 февраля 2020 г.

Значит, такой человек лишается возможности использовать этот накопленный отпуск через год (31 декабря 2020 г) и еще три года, то есть 1 января 2024 г. Исключения делают только в тех случаях, когда у работника не было возможности взять отпуск.

"Итак, до конца этого года еще можно взять отпуск за 2019-2020 гг. С 1 января 2024 г. работник потеряет право на использование отпуска за 2019-2020 г.", – указал ГИТ.

Работники, которые начали работать с 2020 года, лишатся права на использование отпуска за 2020–2021 гг. работы 1 января 2025 года.