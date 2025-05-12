Снят документальный сериал о жизни жестоко убитого литовского спортсмена Моркявичюса

Вся жизнь Моркявичюса была овеяна тайнами. 34-летний спортсмен был застрелен около подъезда своего дома в микрорайоне Шилайняй (Каунас ). В начале этого года на 10 лет был осужден убийца спортсмена, однако реальные мотивы убийства остались нераскрытыми.

В кровавые 90-ые он стал заниматься спортом, стал настоящей легендой и многократным победителем турниров по бусидо и тайскому боксу. Моркявичюс был хорошо известным спортсменом в Литве, но по-настоящему он был заметен и ценился в Японии, где сформировались эти виды спорта.

В документальном сериале о Моркявичюсе расскажут известные литовские спортсмены, тренеры и общественные деятели, а зрители увидят архивные кадры, которые ранее не предавались огласке.

„В его внутреннем мире царил хаос. Он мне говорил, что у него на плечах сидят два Ремиги: „Один хороший, а другой – плохой. И мне с обоими надо дружить“, – вспоминал слова приятеля борец Эрикас Петрайтис.

„Бывало, я закрывал его в зале. Точнее, он сам об этом просил Говорил, что боится, не хочет уйти не в ту сторону“, – рассказал Мисюнас, прибавив, что один раз Моркявичюс провел в зале три недели.

Сериал поможет больше узнать о личности Моркявичюса. В нем расскажут о детстве спортсмена, о тренировках в легендарном клубе Titanas.

Что делал Ремигиюс, когда чувствовал, что не справляется с самим собой? „Он уехал в Индию с пустыми карманами. Жил с аскетами, факирами – присылал мне фото. Он уходил с головой на дно, не раздумывая. В Бразилии путешествовал с шаманами, пил какие-то тайные настойки, ел кактусы, потом ходил по Рио-де-Жанейро как тот Христос, что стоит на горе“, – вспоминал Мисюнас.

В первой серии расскажут о детстве Моркявичюса – он родился в неблагополучной семье и очень любил вырастившую его бабушку. Спортсмен всегда хотел помочь другим людям, иногда в ущерб себе.

Мисюнас сказал, что у них даже был договор - заработанные Моркявичюсом деньги лежали у тренера. Однако и это не всегда помогало.