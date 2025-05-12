Снят документальный сериал о жизни жестоко убитого литовского спортсмена Моркявичюса

В документальном сериале о Моркявичюсе расскажут известные литовские спортсмены, тренеры и общественные деятели, а зрители увидят архивные кадры, которые ранее не предавались огласке.
В кровавые 90-ые он стал заниматься спортом, стал настоящей легендой и многократным победителем турниров по бусидо и тайскому боксу. Моркявичюс был хорошо известным спортсменом в Литве, но по-настоящему он был заметен и ценился в Японии, где сформировались эти виды спорта.
Вся жизнь Моркявичюса была овеяна тайнами. 34-летний спортсмен был застрелен около подъезда своего дома в микрорайоне Шилайняй (Каунас). В начале этого года на 10 лет был осужден убийца спортсмена, однако реальные мотивы убийства остались нераскрытыми.
Сериал поможет больше узнать о личности Моркявичюса. В нем расскажут о детстве спортсмена, о тренировках в легендарном клубе Titanas.
В сериале о жизни спортсмента расскажут многие люди: Далюс Маскела, Витаутас Мединяцкас-Ironvytas, Эдгарас Эйдеюс, тренер Марюс Мисюнас.
„Бывало, я закрывал его в зале. Точнее, он сам об этом просил Говорил, что боится, не хочет уйти не в ту сторону“, – рассказал Мисюнас, прибавив, что один раз Моркявичюс провел в зале три недели.
И тренер, и другие собеседники рассказали, что Моркявичюс углублялся в духовный мир, искал смысл.
„В его внутреннем мире царил хаос. Он мне говорил, что у него на плечах сидят два Ремиги: „Один хороший, а другой – плохой. И мне с обоими надо дружить“, – вспоминал слова приятеля борец Эрикас Петрайтис.
Что делал Ремигиюс, когда чувствовал, что не справляется с самим собой? „Он уехал в Индию с пустыми карманами. Жил с аскетами, факирами – присылал мне фото. Он уходил с головой на дно, не раздумывая. В Бразилии путешествовал с шаманами, пил какие-то тайные настойки, ел кактусы, потом ходил по Рио-де-Жанейро как тот Христос, что стоит на горе“, – вспоминал Мисюнас.
В первой серии расскажут о детстве Моркявичюса – он родился в неблагополучной семье и очень любил вырастившую его бабушку. Спортсмен всегда хотел помочь другим людям, иногда в ущерб себе.
Мисюнас сказал, что у них даже был договор - заработанные Моркявичюсом деньги лежали у тренера. Однако и это не всегда помогало.
„Была договоренность – он зарабатывал деньги, я складывал их в шкафчик. Каждый месяц давал определенную часть на еду, он не умел обращаться с деньгами. Но, угадайте, оставались ли деньги в этом шкафчике или у бабушки? <…> Получив 50 евро, он бежал в Maximа выкупал живых карпов на все деньги и выпускал их в Неман. Приходил и говорил, что спас 20 жизней“, – рассказывал тренер.