Снова жалобы: самый большой самолет в Вильнюсе создает шум

Самолеты — очень дорогой актив, поэтому авиакомпании хотят, чтобы они летали как можно чаще. Ночные рейсы помогают избежать длительного ожидания в аэропорту ночью, что означает более высокую окупаемость инвестиций.

Ночные рейсы являются самыми дешевыми для авиакомпаний, поэтому вполне вероятно, что именно по этой причине самолеты из Вильнюса вылетают ночью. Есть еще одна причина, по которой самолеты часто вылетают ночью.

„А кто-нибудь задумывался, какой звук издает этот великан... А кто-нибудь задумывался о нормировании шума ночью??? Спят ли люди, дети, животные в Салининкай, Маркучяй, Расу, Лепкальнисе?“ – риторически спрашивает житель.

Проблема для жителей заключается не в самолете, его размерах и даже не в рейсах, которые будут выполняться четыре раза в неделю. Жители Вильнюса недовольны временем вылета самолета, поскольку он вылетает из Вильнюса поздно вечером.

Однако жителей это объяснение не волнует. В Вильнюсе нет правовых актов, регулирующих ночные полеты. Самолетам не запрещено летать ночью.

„Дело в проблеме уровня и частоты шума, когда рано утром в четверг из аэропорта Вильнюса в Анталью вылетел крупнейший в странах Балтии самолет Boeing 777-300, разбудив жителей города“, — жалуется житель города.

Правда, это не единственный самолет, который вылетает из Вильнюсского аэропорта по утрам. Таких самолетов много, и в Вильнюсе они взлетают и приземляются до 2 часов ночи и с 5 утра. Пока жалоб от жителей на эти рейсы не поступало.