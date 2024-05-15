Снова поднят вопрос искусственного оплодотворения: у скептиков он вызывает подозрение

"Я обращаюсь в КС, поскольку характеристика закона об искусственном оплодотворении ограничивает круг людей, которые могут им воспользоваться. Сейчас услуга доступна лишь заключившим брак парам. Есть также женщины, у которых нет партнера, но они хотели бы иметь ребенка и воспользоваться услугой искусственного оплодотворения. В Литве это невозможно", – сказала Delfi Даниэле.
Депутат объяснила, что сейчас такие люди ездят за услугами искусственного оплодотворения в Ригу.
"Я общалась с парой из Шяуляй. Они сказали, что для них расстояние до Риги и до Вильнюса одинаковое, поэтому большой проблемы нет. Но морально и с точки зрения этики, трудно видеть, как наши граждане ездят в соседние страны и просят там о помощи", – заметила депутат.
Она сказала, что думает и об одиноких женщинах, которые хотели бы завести ребенка.
"Одна такая женщина в социальной сети Instagram назвалась Solo mamystė. Она рассказала о своем опыте. Женщина эту услугу тоже получает в Риге", – заметила Даниэле.
Депутат напомнила, что в Литве много говорят о демографии, но вопрос искусственного оплодотворения не решают.
"Мы сами придумали массу ограничений, которых в соседних странах нет, и непонятно зачем их соблюдаем", – продолжила Даниэле.
Она подчеркнула, что закон касается гетеросексуальных пар, просто из него предлагается убрать требование заключить брак.
"Я не запихиваю туда никакие однополые пары. В случае с женщинами, у которых нет партнеров, то и такие пары хотели бы иметь детей, но они и сейчас их заводят. У нас есть и публичный такой случай, речь идет об известной паре. Есть и другие такие женщины. Нынешние законы Литвы от этого не защищают. Дети рождаются и растут в таких семьях. Такая возможность есть в Риге", – сказала Даниэле.
Депутат хочет, чтобы КС признал, что нынешний закон дискриминирует граждан.
"Может быть, тогда парламент услышит. Сейчас этот проект даже отказываются обсуждать. Минувшей весной я его подготовила, но его не взяли на повестку", – продолжила депутат Партии свободы, которая собрала под своим обращением в КС подписи 40 депутатов.
Представитель "крестьян" Верига убежден, что Даниэле не называет реальную цель таких измненеий.
"Я думаю, это делают для определенной группы людей, которая сейчас иным способом не может завести ребенка. Речь идет о парах женщин. Видимо, это актуальный для них вопрос", – сказал Верига.
"И парламент, и не только он, столько говорит о том, что роженицы нуждаются в помощи, нужны услуги для них, передышки, говорят о послеродовой депрессии. И вдруг – предложение оставить маму одну. Думаю, это хитрость, это условия, которые не для одиноких женщин создают, а как я и говорил для однополых пар, для двух женщин", – продолжил он.
"Я против. Я считаю, ребенок должен расти с папой и мамой, а не в какой-то иной модели", – сказал он.
На аргумент, что сейчас люди получают такую услугу в Риге, он ответил, что всегда упорные люди находят окружной путь.
"Я так понимаю, что если очень захочешь, то можно и в Ригу не ездить, найдешь иной способ, взрослые люди, наверное, знают, как это сделать. Если люди очень упрямые, то и такой способ найдут", – сказал депутат.
Однако, по его словам, тут речь идет об отношении государства к семье, в которой должны расти дети.
"Должны ли они расти с одним из родителей? Вы, наверное, согласитесь, что это нежелательная модель для ребенка. Де-факто бывает много разводов, дети остаются с одним из родителей. Но все равно родителей двое. Пускай с кем-то одним дети больше времени проводят,но и второй часть времени им уделяет, по крайней мере финансово помогает. А тут сразу программируют - ребенка человек будет воспитывать один", – сказал Верига.
На вопрос, что делать одинокой женщине за 40, если она хочет ребенка, но у нее нет партнера, депутат напомнил о возможности усыновления.
"Есть дети, которые ждут возможности попасть в семью. Мы стараемся им помочь. Если человек на самом деле хочет посвятить себя этому и вырастить кого-то, возможности есть", – сказал Верига.