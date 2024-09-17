Снова открыт парк светящихся грибов: удивит и самых искушенных посетителей

Парк был открыт в минувшие выходные. Экспозиция удивит и многое повидавших посетителей.
Один из создателей экспозиции, актер Саулюс Балтрунас, который называет себя королем грибов, сказал, что парк, который открылся уже второй раз в Тракайском районе в „Журавлином гнезде“ (Gervių lizdas) удивляет наплывом посетителей.
„Приятно, что мое желание создавать светящиеся грибы радует и других людей - так много детей и взрослых верит в чудо. Мы готовили грибы для парка весь год, я не знал, сколько мы сделали грибов, их мы сосчитали уже после открытия парка.
Мы хотели сделать в три раза больше, чем было год назад, нам удалось сделать то, во что я сам не верил – в этом году их тысяча“, - сказал Балтрунас
В парке есть не только экспозиция, но и разные услуги: комната Lego, бассейн с пластиковыми пробками, мастер-классы по грибочкам из дерева и глины, фотостудия с костюмами грибов, Несколько киосков с едой, кинотеатр, станция мечты „Космические грибы“, можно попробовать какао и кофе из грибов, разные чаи, купить сувениры.
„В первые выходные пришло 500 посетителей, мы убедились, что у нас очень нравится детям – родители никак не могут увезти их домой, даже после наступления темноты. Нам удалось создать маленькое чудо, магическое, завораживающее место. А большое число посетителей показывает, что литовцы любят грибы“, – сказала писатель и соавтор проекта Бируте Якучёните.
„Парк грибов“ находится в Тракайском районе и будет открыт до 19 октября. Время работы – с четверга по воскресенье с 18 до 22 ч.