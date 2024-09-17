Снова открыт парк светящихся грибов: удивит и самых искушенных посетителей

Парк был открыт в минувшие выходные. Экспозиция удивит и многое повидавших посетителей.

Один из создателей экспозиции, актер Саулюс Балтрунас, который называет себя королем грибов, сказал, что парк, который открылся уже второй раз в Тракайском районе в „Журавлином гнезде“ (Gervių lizdas) удивляет наплывом посетителей.

„Приятно, что мое желание создавать светящиеся грибы радует и других людей - так много детей и взрослых верит в чудо. Мы готовили грибы для парка весь год, я не знал, сколько мы сделали грибов, их мы сосчитали уже после открытия парка.