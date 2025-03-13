2025.03.13 12:21

Снова ищут литовца, который выиграл в лотерею больше миллиона евро

 
ru.DELFI.lt
„Vikinglotto“ bilietas
„Vikinglotto“ bilietas
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Счастливый билет принес покупателю Большой приз 2 210 054 евро. Билет был куплен 8 марта по интернету на сайте loto.lt.

„Слоган Vikinglotto звучит примерно так - „не надо быть викингом, чтобы выиграть миллионы, и литовцам может улыбнуться удача. Игрок сам выбрал все 6 цифр – все они совпали с теми, которые выпали 12 марта в Норвегии. Это самый большой выигрыш в интернете на сегодняшний день. Нам не терпится узнать, имели ли выбранные цифры для победителя какое-то особое значение?“ – сказал представитель организатора Vikinglotto в Литве Olifėjа Донатас Казлаускас.

Новоиспеченного миллионера приглашают звонить по номеру +370 5 275 17 51 и приехать за выигрышем.

Что касается выигрышей – за последние годы миллионерами Vikinglotto стали 4 литовцев: в феврале 2021 г. вильнюсец выиграл 13 млн., в марте 2022 г. жительница Утены выиграла 5,8 млн., а в ноябре 2022 г. житель Пакруоиса выиграл 5,4 млн. евро.

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