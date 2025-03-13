Снова ищут литовца, который выиграл в лотерею больше миллиона евро

„Слоган Vikinglotto звучит примерно так - „не надо быть викингом, чтобы выиграть миллионы, и литовцам может улыбнуться удача. Игрок сам выбрал все 6 цифр – все они совпали с теми, которые выпали 12 марта в Норвегии. Это самый большой выигрыш в интернете на сегодняшний день. Нам не терпится узнать, имели ли выбранные цифры для победителя какое-то особое значение?“ – сказал представитель организатора Vikinglotto в Литве Olifėjа Донатас Казлаускас.
Новоиспеченного миллионера приглашают звонить по номеру +370 5 275 17 51 и приехать за выигрышем.
Что касается выигрышей – за последние годы миллионерами Vikinglotto стали 4 литовцев: в феврале 2021 г. вильнюсец выиграл 13 млн., в марте 2022 г. жительница Утены выиграла 5,8 млн., а в ноябре 2022 г. житель Пакруоиса выиграл 5,4 млн. евро.