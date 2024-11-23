Снежный циклон отступает: наступает спокойная, но ветреная погода

В субботу погоду в Литве будет определять только южный край циклона, поэтому небо будет ясным, а небольшие зимние осадки выпадут лишь местами, преимущественно в южных и юго-западных регионах. Правда, будет довольно ветрено, ветер с запада будет дуть силой 9-14 м/с, а в некоторых местах, в основном в Западной Литве, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. После прохладной ночи в субботу температура повысится от 1 до 4 градусов тепла.
В ночь с субботы на воскресенье в некоторых районах Западной Литвы ожидаются небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный, достигающий 6-11 м/с, на побережье он немного усилится - до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, а на побережье немного теплее - 2-4 градуса тепла.
Воскресенье также будет относительно сухим, существенных осадков не ожидается, облачно, ясно. Ветер уже будет южный, юго-восточный, 8-13 м/с, а в некоторых местах Западной Литвы порывы достигнут 15 м/с. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
Следующая неделя начнется с более теплой погоды, но во многих районах пройдут смешанные осадки, в основном небольшой дождь. Как ночью, так и днем температура будет на несколько градусов выше.