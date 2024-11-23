2024.11.23 11:25

Снежный циклон отступает: наступает спокойная, но ветреная погода

 
ru.DELFI.lt

Циклон, принесший в Западную Литву много снега, постепенно отступает, а вместе с ним наступает и спокойная погода.

В субботу погоду в Литве будет определять только южный край циклона, поэтому небо будет ясным, а небольшие зимние осадки выпадут лишь местами, преимущественно в южных и юго-западных регионах. Правда, будет довольно ветрено, ветер с запада будет дуть силой 9-14 м/с, а в некоторых местах, в основном в Западной Литве, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. После прохладной ночи в субботу температура повысится от 1 до 4 градусов тепла.

В ночь с субботы на воскресенье в некоторых районах Западной Литвы ожидаются небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный, достигающий 6-11 м/с, на побережье он немного усилится - до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, а на побережье немного теплее - 2-4 градуса тепла.

Воскресенье также будет относительно сухим, существенных осадков не ожидается, облачно, ясно. Ветер уже будет южный, юго-восточный, 8-13 м/с, а в некоторых местах Западной Литвы порывы достигнут 15 м/с. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.

Следующая неделя начнется с более теплой погоды, но во многих районах пройдут смешанные осадки, в основном небольшой дождь. Как ночью, так и днем ​​температура будет на несколько градусов выше.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии