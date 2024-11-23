Снежный циклон отступает: наступает спокойная, но ветреная погода

В субботу погоду в Литве будет определять только южный край циклона, поэтому небо будет ясным, а небольшие зимние осадки выпадут лишь местами, преимущественно в южных и юго-западных регионах. Правда, будет довольно ветрено, ветер с запада будет дуть силой 9-14 м/с, а в некоторых местах, в основном в Западной Литве, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. После прохладной ночи в субботу температура повысится от 1 до 4 градусов тепла.