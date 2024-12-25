2024.12.25 07:33

Снежного Рождества не будет: в праздничные выходные прогнозируют дождь

 
ru.DELFI.lt
Lietus
Lietus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В первый день Рождества погода будет спокойной и достаточно теплой, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

По словам синоптиков, к Литве приблизятся облака теплого атмосферного фронта, скорее всего они затянут небо в западных районах, больше прояснений ожидается в центральных и восточных районах страны.

До вечера местами, в основном на севере и на западе страны, пройдут небольшие осадки, ожидается морось. Утром местами туман. Температура будет выше нуля - 1–6 градусов тепла.

В четверг ночью осадки распространятся на большую часть территории страны, ожидается дождь и морось. Местами возможен гололед, туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, у моря до 6 градусов тепла.

Во второй день Рождества будет облачно, во многих районах ожидается дождь и морось. Местами прогнозируют туман. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

По мере приближения выходных особых перемен не ожидается – будет пасмурно, прогнозируют небольшие дожди и температуру выше 0.

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