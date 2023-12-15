Снега не останется, даже по ночам будет 7 градусов тепла

Небольшие осадки, в основном снег, возможен лишь местами. На западе вечером возможен дождь при отрицательной температуре. Дороги и тротуары по-прежнему будут скользкими, особенно в утренние и вечерние часы. Большую часть дня будет дуть северо-западный, западный ветер. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу ночью в страну придет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, немного прояснений будет разве что утром на востоке страны. Ожидаются осадки. Сначала на западе. Ожидается небольшой снег, на смену которому придет дождь. Поверхность земли еще будет холодной, поэтому прогнозируют гололед. Утро будет туманным. В начале ночи будет 1–6 градусов мороза, на востоке еще холоднее, а вот на западе будет 0–3 градуса тепла. Утром во многих районах будет выше нуля, мороз сохранится разве что на востоке страны.