Снег, мокрый снег, дождь: в ближайшие дни ждет немало осадков

Будет идти снег, у моря мокрый снег, на севере осадки будут небольшими, а на юге и на юго-западе сильными. Местами прогнозируют гололед, на востоке утром возможен иней. В субботу днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на воскресенье местами возможен небольшой снег, ночью и утром местами прогнозируют туман. Ночью будет 6-11, местами до 15 градусов мороза.

В воскресенье днем небольшой снег будет идти во многих районах. Ветер усилится до 7-12 м/с, у моря до 15 м/с. Днем в большинстве районов будет ниже нуля, 0-5 градусов мороза, а у моря – 1-3 градуса тепла.