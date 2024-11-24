Снег и морозец скоро сменятся дождем и теплом

В ночь с субботы на воскресенье зона повышенного атмосферного давления, определявшая погоду в Литве, постепенно отступит, и с запада приходит теплая погода. Облачность сегодня станет гуще. Во второй половине дня в некоторых западных районах начнут выпадать небольшие осадки (дождь, изморось). Подует ощутимый южный, юго-восточный ветер. Порывы ветра местами на побережье Балтийского моря и в районе Куршского залива достигнут 15-18 м/с. До полудня кое-где еще будет виден гололед, но позже он растает, когда температура достигнет положительных значений. Днем максимальная температура поднимется до 1-5 градусов тепла.