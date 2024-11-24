Снег и морозец скоро сменятся дождем и теплом

Погода изменится в первые дни следующей недели. Уже вечером понедельника во многих районах пройдут осадки, в основном небольшой дождь. В Восточной Литве местами возможен ледяной дождь. Ветер юго-восточный, южный, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Ночью температура будет колебаться от 2 градусов холода до 3 градусов тепла. Позже температура начнет медленно повышаться.
В течение дня сильных дождей не ожидается. Южный ветер сохранится. Станет теплее. Самая высокая температура достигнет 3-8 градусов, а местами в Западной Литве температура подскочит до 10 градусов.
Во вторник сохранится теплая, но влажная погода.