2024.11.24 10:18

Снег и морозец скоро сменятся дождем и теплом

 
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Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ночь с субботы на воскресенье зона повышенного атмосферного давления, определявшая погоду в Литве, постепенно отступит, и с запада приходит теплая погода. Облачность сегодня станет гуще. Во второй половине дня в некоторых западных районах начнут выпадать небольшие осадки (дождь, изморось). Подует ощутимый южный, юго-восточный ветер. Порывы ветра местами на побережье Балтийского моря и в районе Куршского залива достигнут 15-18 м/с. До полудня кое-где еще будет виден гололед, но позже он растает, когда температура достигнет положительных значений. Днем максимальная температура поднимется до 1-5 градусов тепла.

Погода изменится в первые дни следующей недели. Уже вечером понедельника во многих районах пройдут осадки, в основном небольшой дождь. В Восточной Литве местами возможен ледяной дождь. Ветер юго-восточный, южный, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Ночью температура будет колебаться от 2 градусов холода до 3 градусов тепла. Позже температура начнет медленно повышаться.

В течение дня сильных дождей не ожидается. Южный ветер сохранится. Станет теплее. Самая высокая температура достигнет 3-8 градусов, а местами в Западной Литве температура подскочит до 10 градусов.

Во вторник сохранится теплая, но влажная погода.

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