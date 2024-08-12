СМИ: жена мэра Паланги является одним из владельцев колеса обозрения

По данным портала, связи с компанией не декларировал и депутат Миндаугас Скритулскас, жена которого также является акционером этой компании.
По данным LRT.lt, Вилме Вайткувене и Рамуне Скритулскене принадлежит по 25% акций компании.
Доходы от продаж Rota fortuna в прошлом году составили 1,4 млн. евро. Прибыли не было – ущерб составил 90 000 евро.
Согласно действующему в Литве порядку, политики обязаны подавать ежегодную декларацию имущества всей семьи и декларировать интересы. Декларацию должны заполнять и супруги политиков.
Мэр утверждает, что он не должен был декларировать эти данные, т.е. причина - не ошибка.
„По действующим в нашей стране законам, я не обязан декларировать, что моя жена Вайткувене купила акции этой компании“, – ответил на вопрос LRT.lt Вайткус.
Однако после появления информации на LRT.lt, Вайткус дополнил декларацию, заявив, что ему нечего скрывать.
Информацию о том, что акции Rota fortuna принадлежат его жене, не декларировал и депутат Скритулскас.
LRT.lt не удалось связаться с депутатом и получить объяснение.