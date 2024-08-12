СМИ: жена мэра Паланги является одним из владельцев колеса обозрения

По данным портала, связи с компанией не декларировал и депутат Миндаугас Скритулскас, жена которого также является акционером этой компании.

По данным LRT.lt, Вилме Вайткувене и Рамуне Скритулскене принадлежит по 25% акций компании.

Доходы от продаж Rota fortuna в прошлом году составили 1,4 млн. евро. Прибыли не было – ущерб составил 90 000 евро.

Согласно действующему в Литве порядку, политики обязаны подавать ежегодную декларацию имущества всей семьи и декларировать интересы. Декларацию должны заполнять и супруги политиков.

Мэр утверждает, что он не должен был декларировать эти данные, т.е. причина - не ошибка.