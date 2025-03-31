СМИ: выяснилось, почему автобусы похоронного бюро из Пабраде приехали в службу судебно-медицинской экспертизы

31 марта утром сообщили о том, что из болота на полигоне в Пабраде достали утонувшую там американскую бронемашину. Официально нет никакой информации о судьбе пропавших четверых американских военных. По данным источников Lrytas.lt, тела американских военных около 14 ч. привезли в находящуюся в Вильнюсе Государственную службу судебно-медицинской экспертизы, недалеко от университета им. Миколаса Рёмериса.