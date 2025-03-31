2025.03.31 17:07

СМИ: выяснилось, почему автобусы похоронного бюро из Пабраде приехали в службу судебно-медицинской экспертизы

 
ru.DELFI.lt
Pabradės poligone tęsiama dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone tęsiama dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

31 марта утром сообщили о том, что из болота на полигоне в Пабраде достали утонувшую там американскую бронемашину. Официально нет никакой информации о судьбе пропавших четверых американских военных. По данным источников Lrytas.lt, тела американских военных около 14 ч. привезли в находящуюся в Вильнюсе Государственную службу судебно-медицинской экспертизы, недалеко от университета им. Миколаса Рёмериса.

Ранее сообщалось, что на полигон приехали автомобили похоронного бюро Rimtis, а после обеда уехали. Сообщалось, что прокуратура проводит расследование в связи со смертью американских военных.

По данным Lrytas.lt, если такое решение примет американская сторона, то останки будут исследовать американские эксперты, поэтому тела сегодня могут увезти из Вильнюса. В таком случае, скорее всего, тела покойных на самолете увезут на американскую базу в Европу. Скорее всего, выберут базу в Германии.

На видео, которое зафиксировали журналисты Delfi, видно, как автомобили покидают территорию полигона.

Командование Литовской армии никакой информацией о судьбе военных не делится.

Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.

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