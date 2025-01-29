СМИ: выяснилась основная версия авиакатастрофы с участием самолета DHL в Вильнюсе

По данным портала 15min, следователи поддерживают основную версию - допущенная пилотом ошибка, а не техническая поломка или влияние извне. Правда, прокуроры пока не представили окончательное решение.

Delfi напоминает, что самолет DHL упал и разбился 25 ноября утром в Вильнюсе. Погиб 48-летний пилот, гражданин Испании. Пострадали еще три человека - граждане Литвы, Германии и Испании. Один из них получил очень тяжелые травмы.