2025.01.29 12:33

СМИ: выяснилась основная версия авиакатастрофы с участием самолета DHL в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt

После проведения расследования выяснилась основная версия авиакатастрофы с участием самолета Swiftair, который перевозил посылки компании DHL, сообщает портал 15min. Напомним, что самолет упал 25 ноября 2024 года недалеко от Вильнюсского аэропорта.

Согласно отчетам, причиной авиакатастрофы, скорее всего, была допущенная человеком ошибка.

По данным портала 15min, следователи поддерживают основную версию - допущенная пилотом ошибка, а не техническая поломка или влияние извне. Правда, прокуроры пока не представили окончательное решение.

Delfi напоминает, что самолет DHL упал и разбился 25 ноября утром в Вильнюсе. Погиб 48-летний пилот, гражданин Испании. Пострадали еще три человека - граждане Литвы, Германии и Испании. Один из них получил очень тяжелые травмы.

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