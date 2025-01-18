СМИ: Вильнюсский муниципалитет планирует поднять плату за проезд в общественном транспорте

По данным источника, почти в два раза вырастут цены на 30- и 60-минутные одноразовые билеты. Между тем, 30-дневные и 12-месячные билеты подорожают на 50%, наполовину подорожают однодневные и трехдневные билеты.
Сообщается, что столичная администрация и мэр представили предложения и альтернативы в связи с этими переменами. По данным источника, перемены обусловлены ростом расходов на содержание системы общественного транспорта.
Подорожание билетов - это альтернативный источник доходов для других расходов муниципалитета.
„Проще говоря, администрация предлагает залатать дыры в бюджете“, – утверждает источник.
Сейчас 30-минутный билет стоит 65 евроцентов, 60-минутный – 0,90 евро, 1-дневный – 5 евро, 3-дневный – 8 евро, месячный – 29 евро, 3-месячный – 81 евро, годовой – 310 евро.
Напомним, что в ноябре 2024 года Вильнюсский муниципалитет увеличил плату за парковку на 60%. Перемены ждут с 1 июля 2025 года.