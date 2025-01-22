СМИ: в вильнюсском книжном продают карты, на которых Крым – часть России

Такие атласы продают в книжном Knygų pasaulis. Представители магазина заметили, что они пользуются спросом. Кроме того, представители магазина заметили, что распространение таких карт не запрещено законом.
Правда, по словам LRT, ни в одном из атласов не сказано, как Крым, Донецк, Луганск, часть Запорожья и Херсонской области стали частью России.
Ни на самих этикетках, ни на прилавке нет информации о том, что данные атласы содержат неверную информацию. Книжный принадлежит ЗАО Grifnus.
В 2014 г. Россия аннексировала Крым, а в 2022 году начала масштабную войну и оккупировала часть восточных территорий Украины.