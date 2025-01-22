2025.01.22 07:07

СМИ: в вильнюсском книжном продают карты, на которых Крым – часть России

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Krymas
Krymas
ФОТО: AP / Scanpix

В одном из вильнюсских книжных продают карты, на которых аннексированный Москвой Крым и даже некоторые восточные районы Украины изображены, как фактические территории России, сообщает LRT. Отмечается, что на картах российскими изображены и некоторые территории, находящиеся под контролем Киева.

Такие атласы продают в книжном Knygų pasaulis. Представители магазина заметили, что они пользуются спросом. Кроме того, представители магазина заметили, что распространение таких карт не запрещено законом.

Правда, по словам LRT, ни в одном из атласов не сказано, как Крым, Донецк, Луганск, часть Запорожья и Херсонской области стали частью России.

Ни на самих этикетках, ни на прилавке нет информации о том, что данные атласы содержат неверную информацию. Книжный принадлежит ЗАО Grifnus.

В 2014 г. Россия аннексировала Крым, а в 2022 году начала масштабную войну и оккупировала часть восточных территорий Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии