СМИ: в вильнюсском книжном продают карты, на которых Крым – часть России

Такие атласы продают в книжном Knygų pasaulis. Представители магазина заметили, что они пользуются спросом. Кроме того, представители магазина заметили, что распространение таких карт не запрещено законом.

Правда, по словам LRT, ни в одном из атласов не сказано, как Крым, Донецк, Луганск, часть Запорожья и Херсонской области стали частью России.

Ни на самих этикетках, ни на прилавке нет информации о том, что данные атласы содержат неверную информацию. Книжный принадлежит ЗАО Grifnus.