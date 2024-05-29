СМИ: в Вильнюсском аэропорту на этой неделе совершил посадку самолет из Минска

15min сообщает, что на сайте Flightradar показали - 28 мая, в 8.30 ч. в Вильнюсе посадку совершил небольшой спортивный самолет (регистрационный номер EW–535SL).

Сообщается, что по доступным для всех данным, видно, что самолет принадлежит частному аэродрому, находящемуся около Минска.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что самолет прилетел из Минска, проводилась жесткая процедура согласования полета и проверки. Самолетом управляло частное лицо.

"После процедуры проверки самолету разрешили совершить посадку в Вильнюсском аэропорту", – сказал он.