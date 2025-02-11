СМИ: в Вильнюсе прошла акция протеста против выступления Kyiv Grand Ballet

Небольшая группа протестующих обосновала свою позицию тем, что посольство Украины в Литве и Национальная опера Украины уже дистанцировались от деятельности этой труппы, выдающей себя за украинцев.
На этой неделе стало известно, что министерство обратилось в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой дать оценку корням труппы, которая будет исполнять балет „Лебединое озеро“ в Литве и позиционирующая себя как украинская.
„У нас возникли вопросы по этому балету, и поэтому в конце января я лично обратилась в ДГБ с просьбой дать оценку или рекомендации по этому поводу. К сожалению, ответа нет“, - заявила советник министра культуры Рамуне Вайчюлите в комментарии, отправленном порталу.
В описании мероприятия отмечается, что этот балет никак не связан с текущими военными конфликтами. Однако финские СМИ выдвинули версию, что истинные корни труппы следует искать не в Украине, а в России.
Представители посольства Украины в Литве подтвердили Министерству культуры, что труппа Kyiv Grand Ballet, которая выступит в Литве в этом месяце, не представляет Украину. В посольстве также отметили, что это не единичный случай использования балетными труппами знака Национальной оперы Украины.
По ее словам, такие труппы, как Das Nationalballett Kiew, Ballet de Kiev, Kiev Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv, Ukraine Classic Ballet и т. д. не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины.