СМИ: в Вильнюсе прошла акция протеста против выступления Kyiv Grand Ballet

Небольшая группа протестующих обосновала свою позицию тем, что посольство Украины в Литве и Национальная опера Украины уже дистанцировались от деятельности этой труппы, выдающей себя за украинцев.

На этой неделе стало известно, что министерство обратилось в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой дать оценку корням труппы, которая будет исполнять балет „Лебединое озеро“ в Литве и позиционирующая себя как украинская.

„У нас возникли вопросы по этому балету, и поэтому в конце января я лично обратилась в ДГБ с просьбой дать оценку или рекомендации по этому поводу. К сожалению, ответа нет“, - заявила советник министра культуры Рамуне Вайчюлите в комментарии, отправленном порталу.