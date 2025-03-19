2025.03.19 07:07

СМИ: в Тельшяй отстранен от работы педагог подозреваемый в домогательствах и распространении порнографии

 
ELTA
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Telšių Žemaitės gimnazija (Giedros Akavickienės nuotr.)
Telšių Žemaitės gimnazija (Giedros Akavickienės nuotr.)
ФОТО: „Telšių žinios“

Педагога тельшяйской гимназии им. Жемайте, которого подозревают в домогательствах и распространении порнографии, был отстранен от работы, сообщает портал lrt.lt.

Об этой истории стало известно на прошлой неделе, когда полиция пришла в школу, говорила с директором и взяла для проверки телефон завхоза и учителя по трудам Казиса Стрецкиса.

По данным LRT, перед этим директор гимназии получил эл. письмо, в котором сообщалось о недопустимом поведении педагога.

Сообщается, что директор создал комиссию для рассмотрения этого вопроса, в срочном порядке был проведен анонимный опрос. Его результаты еще не систематизировали, но часть обстоятельств, которые упоминаются в жалобе, дают понять, что педагог приставал к ученикам, делился порноснимками.

По словам директора гимназии Жидрунаса Желниса, решение по делу учителя будет принято, когда завершится расследование.

„Эту проблему надо срочно решить“, – сказал директор.

Полиция начала расследование в связи с распространением порнографии и сексуальными домогательствами. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Габриэле Петкувене.

Расследование проводит Шяуляйская окружная прокуратура и Тельшяйский комиссариат полиции.

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