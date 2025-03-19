СМИ: в Тельшяй отстранен от работы педагог подозреваемый в домогательствах и распространении порнографии

Об этой истории стало известно на прошлой неделе, когда полиция пришла в школу, говорила с директором и взяла для проверки телефон завхоза и учителя по трудам Казиса Стрецкиса.

По данным LRT, перед этим директор гимназии получил эл. письмо, в котором сообщалось о недопустимом поведении педагога.

Сообщается, что директор создал комиссию для рассмотрения этого вопроса, в срочном порядке был проведен анонимный опрос. Его результаты еще не систематизировали, но часть обстоятельств, которые упоминаются в жалобе, дают понять, что педагог приставал к ученикам, делился порноснимками.

По словам директора гимназии Жидрунаса Желниса, решение по делу учителя будет принято, когда завершится расследование.