СМИ: в результате забастовки работников бельгийского аэропорта делегация из 18 депутатов Сейма застряла в Брюсселе

После того, как во вторник работники бельгийского аэропорта объявили забастовку, 18 литовских парламентариев, находящихся в командировке в Брюсселе, не могут вернуться в Литву, сообщает новостной портал LRT.lt. Эту информацию порталу подтвердил один из находящихся там депутатов Сейма Руслан Баранов.