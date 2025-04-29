СМИ: в результате забастовки работников бельгийского аэропорта делегация из 18 депутатов Сейма застряла в Брюсселе

По данным LRT.lt, вместе с Р. Барановым там находятся еще восемь депутатов от фракции Социал-демократической партии Литвы: Вайда Алекнавичене, Саулюс Чаплинскас, Томас Мартинайтис, Юргита Шукявичене, Шарунас Шукявичюс, Тадас Бараускас, Гедрюс Друктейнис и Юрате Заильскене. А также – два „агрария“, один консерватор и шесть „неманцев“.
Все они приняли участие в рабочем визите делегации депутатов Сейма в институты Европейского союза в Брюсселе, сообщает LRT.lt.
На данный момент делегация планирует вернуться в Вильнюс в среду ночью.