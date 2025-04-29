2025.04.29 13:50

СМИ: в результате забастовки работников бельгийского аэропорта делегация из 18 депутатов Сейма застряла в Брюсселе

 
Elta
ru.DELFI.lt
G. Drukteinis, S. Čaplinskas, J. Šukevičienė
G. Drukteinis, S. Čaplinskas, J. Šukevičienė
ФОТО: Flameri.x | Delfi

После того, как во вторник работники бельгийского аэропорта объявили забастовку, 18 литовских парламентариев, находящихся в командировке в Брюсселе, не могут вернуться в Литву, сообщает новостной портал LRT.lt. Эту информацию порталу подтвердил один из находящихся там депутатов Сейма Руслан Баранов.

По данным LRT.lt, вместе с Р. Барановым там находятся еще восемь депутатов от фракции Социал-демократической партии Литвы: Вайда Алекнавичене, Саулюс Чаплинскас, Томас Мартинайтис, Юргита Шукявичене, Шарунас Шукявичюс, Тадас Бараускас, Гедрюс Друктейнис и Юрате Заильскене. А также – два „агрария“, один консерватор и шесть „неманцев“.

Все они приняли участие в рабочем визите делегации депутатов Сейма в институты Европейского союза в Брюсселе, сообщает LRT.lt.

На данный момент делегация планирует вернуться в Вильнюс в среду ночью.

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