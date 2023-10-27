СМИ: в Литовской армии – случай сексуального домогательства

Адресант письма указал Lrt.lt, что женщины домогался старший по званию офицер. С ним порталу связаться не удалось.
Представитель Минобороны подтвердил, что такой случай был зафиксирован. Сообщается, что жалобу рассматривала Генеральная инспекция, а человек, на которого была подана жалоба, ушел со службы еще до начала ее рассмотрения.
Представители Литовской армии отметили, что им об этом случае известно.
"Упоминавшееся в жалобе лицо служило в канцелярии группы Представительства ЛА в Бельгии", – сказано в ответе ЛА.
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