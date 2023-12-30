СМИ: установлена личность матери оставленной в "окне жизни" почти двухлетней девочки

Напомним, что 11 декабря поступило сообщение о том, что в каунасском "окне жизни" была оставлена примерно двухлетняя девочка. Это был самый большой ребенок, оставленный в "окне жизни" в Литве с 2009 года. Рядом с девочкой было оставлено письмо. В письме было сказано, что ее здесь оставили, потому что человек, принесший ее, не хочет, чтобы ребенок рос в неподходящем окружении, где бытует психологическое насилие, употребляют алкоголь, чувствуется нехватка в средствах. Также сообщается, что ребенка не любят, поэтому ему лучше расти в другом месте.