СМИ: столичный муниципалитет планирует выделить 82 000 евро на граффити-рисунки

Планируется, что рисунки появятся на стене подземного перехода ТЦ Panorama, опорах моста Железного волка (Geležinio vilko) и других местах города.
„На обоих сторонах опор будут экспонироваться различные произведения искусства. У нас также есть место под мостом на улице Друйос. Там также будут представлены идеи двух художников – по одну и по другую сторону улицы, проходящей под виадуком“, - рассказала телеканалу LNK руководитель Подотдела эстетики города Рута Матонене.
Сообщается, что ранее на конкурсе были отобраны идеи 7 художников. Новые граффити посвящены году Вильнюса как зеленой столицы, поэтому, по словам Р. Матонене, их мотивы также будут связаны с природой и привлекут внимание к проблемам изменения климата.
Ожидается, что цены на рисунки будут варьироваться от 9 до 15 тыс. евро.
В конце лета прошлого года в Вильнюсе начались работы по очистке граффити стоимостью 1,5 млн евро. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, к началу 2026 года в столице планируется очистить от граффити площадь в 22 тыс. кв. м – общественные здания и другую инфраструктуру, мосты и виадуки.