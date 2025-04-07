СМИ: столичный муниципалитет планирует выделить 82 000 евро на граффити-рисунки

Планируется, что рисунки появятся на стене подземного перехода ТЦ Panorama, опорах моста Железного волка (Geležinio vilko) и других местах города.

„На обоих сторонах опор будут экспонироваться различные произведения искусства. У нас также есть место под мостом на улице Друйос. Там также будут представлены идеи двух художников – по одну и по другую сторону улицы, проходящей под виадуком“, - рассказала телеканалу LNK руководитель Подотдела эстетики города Рута Матонене.